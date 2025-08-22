Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Фаріон: прокурор зачитав записи розмов Зінченка в камері (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа Фаріон: прокурор зачитав записи розмов Зінченка в камері (відео)
Адвокат заявив, що Зінченка мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом
фото: «Суспільне Львів»

Зінченко подав клопотання, щоб аудіозаписи його батьків досліджували у закритому режимі

Сьогодні, 22 серпня, у Шевченківському районному суді міста Львова продовжили розгляд справи В'ячеслава Зінченка. Його обвинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Львів».

Зінченко подав клопотання, щоб аудіозаписи його батьків досліджували у закритому режимі: «Наскільки мені відомо, сьогодні ми повинні досліджувати матеріали з прослуховування аудіодзвінків моїх батьків і, якщо це відповідає дійсності, то я хотів би, щоб це досліджували на закритому засіданні, оскільки це є втручання в приватне життя моїх батьків і я не хотів би, щоб це відбувалось на загал».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Однак прокурор повідомив, що впродовж засідання досліджуватимуть розмови Зінченка з різними людьми. Зокрема, прокурор Дмитро Петльований зачитав текст розмови співкамерника та обвинуваченого. В оригіналі вона звучала російською.

Співкамерник звертається до В'ячеслава Зінченка:

«– Вбив людину, я зрозумів.
– Але касу дали чи через патріотизм це все зробив?
– На ґрунті особистої неприязні.
– Це ж наскільки треба бути... Ти ж навіть з нею не був знайомий.
– Ну так.
– Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така точка зору в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?
– Конкретно до неї погано ставився.
– А чому? Що вона тобі поганого зробила?
– Вона висловлювалась погано.
– Висловлювалась погано про кого, що?
– На мою адресу.
– На твою адресу?
– Не конкретно на мою.
– А на чию?
– Російськомовних.
– А хто тобі взагалі дав право забирати в когось життя? Якщо так розібратися, ти міг облити її зеленкою, не знаю, облити бензином, зламати руку, ногу, але не забирати життя, розумієш?
– Ага».

Після того як прокурор зачитав розмову, підозрюваний заявив, що цей доказ не можна вважати допустимим. Адвокат додав, що Зінченка мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон вбивство Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ветерану вдалося переобладнати автомобіль під себе
На Львівщині ветеран без рук і ніг вправно водить автомобіль
3 серпня, 18:12
Мобільний операто планує покращення зв'язку в деяких областях
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор
12 серпня, 10:45
Чоловік понесе покарання за те, що застрелив собаку на Київщині
На Київщині чоловік застрелив сусідського собаку: що йому загрожує
13 серпня, 14:52
Чоловік заявив, що спілкується не російською, а «харківською мовою»
У Львові спалахнув скандал через «харківську мову»
10 серпня, 17:39
Ресторатора було оштрафовано на 48 тис грн
Держпродспоживслужба оштрафувала у Львові «Китайський привіт» Кацуріна
12 серпня, 16:08
Експедиція вже виявила та промаркувала рештки шістьох осіб
У Львові під час ексгумаційних робіт знайшли останки польських солдатів
14 серпня, 16:18
Додатковий поїзд курсуватиме у ключові дати останнього місяця літа
«Укрзалізниця» додала рейси до Львова: розклад
17 серпня, 08:18
Судове засідання у справі про вбивство Максима Матерухіна. 14 серпня 2025 року
Вбивство підлітка на фунікулері: генпрокурор ухвалив рішення, яке не дозволить затягувати подібні процеси
15 серпня, 15:26
Поліцейські затримали 44-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата
Вчора, 15:42

Кримінал

Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
Рівненщина: скандальний вирок сину чиновника у справі про смерть жінки оскаржено
Рівненщина: скандальний вирок сину чиновника у справі про смерть жінки оскаржено
Справа Фаріон: прокурор зачитав записи розмов Зінченка в камері (відео)
Справа Фаріон: прокурор зачитав записи розмов Зінченка в камері (відео)
Справа високопосадовця НАБУ, який підозрюється у пособництві РФ: оприлюднено нові докази
Справа високопосадовця НАБУ, який підозрюється у пособництві РФ: оприлюднено нові докази
ДТП з п'ятьма жертвами на Хмельниччині: підозрюваній обрано запобіжний захід
ДТП з п'ятьма жертвами на Хмельниччині: підозрюваній обрано запобіжний захід
Правоохоронці викрили організатора газових схем на сотні мільйонів
Правоохоронці викрили організатора газових схем на сотні мільйонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
13K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3401
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
2762
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
2563
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua