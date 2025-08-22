Справа Фаріон: прокурор зачитав записи розмов Зінченка в камері (відео)

Адвокат заявив, що Зінченка мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом

Зінченко подав клопотання, щоб аудіозаписи його батьків досліджували у закритому режимі

Сьогодні, 22 серпня, у Шевченківському районному суді міста Львова продовжили розгляд справи В'ячеслава Зінченка. Його обвинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Львів».

Зінченко подав клопотання, щоб аудіозаписи його батьків досліджували у закритому режимі: «Наскільки мені відомо, сьогодні ми повинні досліджувати матеріали з прослуховування аудіодзвінків моїх батьків і, якщо це відповідає дійсності, то я хотів би, щоб це досліджували на закритому засіданні, оскільки це є втручання в приватне життя моїх батьків і я не хотів би, щоб це відбувалось на загал».

Однак прокурор повідомив, що впродовж засідання досліджуватимуть розмови Зінченка з різними людьми. Зокрема, прокурор Дмитро Петльований зачитав текст розмови співкамерника та обвинуваченого. В оригіналі вона звучала російською.

Співкамерник звертається до В'ячеслава Зінченка:

«– Вбив людину, я зрозумів.

– Але касу дали чи через патріотизм це все зробив?

– На ґрунті особистої неприязні.

– Це ж наскільки треба бути... Ти ж навіть з нею не був знайомий.

– Ну так.

– Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така точка зору в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?

– Конкретно до неї погано ставився.

– А чому? Що вона тобі поганого зробила?

– Вона висловлювалась погано.

– Висловлювалась погано про кого, що?

– На мою адресу.

– На твою адресу?

– Не конкретно на мою.

– А на чию?

– Російськомовних.

– А хто тобі взагалі дав право забирати в когось життя? Якщо так розібратися, ти міг облити її зеленкою, не знаю, облити бензином, зламати руку, ногу, але не забирати життя, розумієш?

– Ага».

Після того як прокурор зачитав розмову, підозрюваний заявив, що цей доказ не можна вважати допустимим. Адвокат додав, що Зінченка мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.