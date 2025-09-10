Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Дочекався і напав з ножем: прокуратура оприлюднила деталі вбивства школярів у Шаргороді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дочекався і напав з ножем: прокуратура оприлюднила деталі вбивства школярів у Шаргороді
Нападник з місця події втік, однак поліція невдовзі затримала його
фото: прокуратура України

На місці події працює слідчо-оперативна група під особистим керівництвом очільника Вінницької обласної прокуратури

На Вінниччині затримали 23-річного колишнього вчителя, який підозрюється у жорстокому вбивстві двох школярів. Зловмисник напав на учнів 10-го та 11-го класів, коли ті йшли до ліцею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідчих, трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово завдав їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці події. Нападник з місця події втік, однак поліція невдовзі затримала його – це виявився 23-річний колишній вчитель загиблих школярів.

Як повідомляв «Главком», особи дітей встановлені. Це жителі Шаргородської територіальної громади – учні Шаргородського ліцею №2 Владислав Бевз та Микола Білик.

У прокуратурі повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група під особистим керівництвом голови Вінницької обласної прокуратури Олега Ткаленка: проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох школярів Шаргородського ліцею (п.1 ст. 2 ст. 115 КК України). Групу прокурорів очолив керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко.

У прокуратурі нагадали, що за дорученням генерального прокурора України Руслана Кравченка злочини, в яких потерпілими є діти, перебувають на особливому контролі органів прокуратури. 

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

Теги: школярі вбивство Вінниця діти кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій був великою Людиною
Вбивство Парубія: чорна пляма для спецслужб
30 серпня, 16:31
В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих на Алеї пам'яті
В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих захисників на Алеї пам’яті: реакція поліції
13 серпня, 12:27
В Україні за порушення правил любительського лову можуть покарати
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
18 серпня, 13:18
Лариса Ніцой стверджує, що політики, зосереджуючись на темі фізичного насилля, ігнорують головну проблему – «змосковщення»
Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері
20 серпня, 12:01
Суд першої інстанції засудив Євгена Павлишина до двох років позбавлення волі
Рівненщина: скандальний вирок сину чиновника у справі про смерть жінки оскаржено
22 серпня, 13:07
Бізнесвумен з чоловіком разом вже понад 5 років
Дизайнерка одягу Зеленських вдруге стала мамою
31 серпня, 11:29
Убивство Парубія. Ексдружина підозрюваного вийшла із заявою
Убивство Парубія. Ексдружина підозрюваного вийшла із заявою
2 вересня, 23:23
Суд продовжив розгляд справи В'ячеслава Зінченка
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
3 вересня, 11:45
Заболотна записала повідомлення на тлі зруйнованої окупантами будівлі
Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)
Сьогодні, 08:43

Новини

Дочекався і напав з ножем: прокуратура оприлюднила деталі вбивства школярів у Шаргороді
Дочекався і напав з ножем: прокуратура оприлюднила деталі вбивства школярів у Шаргороді
Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного (оновлено)
Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного (оновлено)
У Шаргороді оголошено дводенну жалобу через вбивство школярів
У Шаргороді оголошено дводенну жалобу через вбивство школярів
Вбивство двох школярів у Шаргороді: фото загиблих та подробиці трагедії
Вбивство двох школярів у Шаргороді: фото загиблих та подробиці трагедії
На Вінниччині чоловік зарізав двох підлітків, що йшли до школи: нападника затримано
На Вінниччині чоловік зарізав двох підлітків, що йшли до школи: нападника затримано
Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)
Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua