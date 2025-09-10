Дочекався і напав з ножем: прокуратура оприлюднила деталі вбивства школярів у Шаргороді

Нападник з місця події втік, однак поліція невдовзі затримала його

На Вінниччині затримали 23-річного колишнього вчителя, який підозрюється у жорстокому вбивстві двох школярів. Зловмисник напав на учнів 10-го та 11-го класів, коли ті йшли до ліцею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідчих, трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово завдав їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці події. Нападник з місця події втік, однак поліція невдовзі затримала його – це виявився 23-річний колишній вчитель загиблих школярів.

Як повідомляв «Главком», особи дітей встановлені. Це жителі Шаргородської територіальної громади – учні Шаргородського ліцею №2 Владислав Бевз та Микола Білик.

У прокуратурі повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група під особистим керівництвом голови Вінницької обласної прокуратури Олега Ткаленка: проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох школярів Шаргородського ліцею (п.1 ст. 2 ст. 115 КК України). Групу прокурорів очолив керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко.

У прокуратурі нагадали, що за дорученням генерального прокурора України Руслана Кравченка злочини, в яких потерпілими є діти, перебувають на особливому контролі органів прокуратури.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.