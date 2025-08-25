Головна Вінниця Новини
На Вінниччині чоловік стріляв у підлітків з пневматичного пістолета

Чоловіку повідомлено про підозру
фото: Вінницька обласна прокуратура

Підлітки не постраждали

50-річному жителю села Серебринці Могилів-Подільського району повідомлено про підозру за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Він стріляв по дітях з пневматичного пістолета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, підозрюваний близько 10:00 ранку 23 серпня, будучи п’яним, у сільському магазині почав погрожувати 15-річному і 18-річному хлопцям пневматичним пістолетом. Коли підлітки виходили з приміщення, підозрюваний кілька разів вистрілив у їхню сторону. Хлопці не постраждали.

На Вінниччині чоловік стріляв у підлітків з пневматичного пістолета фото 1
фото: Вінницька обласна прокуратура

Чоловіка затримано в межах ст. 208 КК України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про запобіжний захід стосовно нього. Знаряддя злочину вилучено.

До слова, столичні поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на Троєщині та поранив місцевого мешканця. Повідомляється, що сигнал про стрільбу на вулиці Каштановій надійшов до Деснянського управління поліції від перехожих близького 23 години вечора учора, 29 липня.

Також у місті Васильків Київської області ввечері 21 липня невідомий відкрив вогонь зі зброї у бік чоловіка, який перебував у своєму авто. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). 

