На Вінниччині чоловік стріляв у підлітків з пневматичного пістолета

Підлітки не постраждали

50-річному жителю села Серебринці Могилів-Подільського району повідомлено про підозру за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Він стріляв по дітях з пневматичного пістолета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, підозрюваний близько 10:00 ранку 23 серпня, будучи п’яним, у сільському магазині почав погрожувати 15-річному і 18-річному хлопцям пневматичним пістолетом. Коли підлітки виходили з приміщення, підозрюваний кілька разів вистрілив у їхню сторону. Хлопці не постраждали.

фото: Вінницька обласна прокуратура

Чоловіка затримано в межах ст. 208 КК України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про запобіжний захід стосовно нього. Знаряддя злочину вилучено.

