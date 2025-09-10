Головна Вінниця Новини
Вбивство двох школярів у Шаргороді: що відомо про підозрюваного (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Нападник вбив учнів 10 та 11 класу Шаргородської громади
фото: Суспільне/Вінниця

На Вінниччині виявили тіла двох школярів із ножовими пораненнями. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві

У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Правоохоронці затримали 23-річного вчителя, який, ймовірно, причетний до вбивства двох своїх учнів. Про це повідомляє«Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги, чоловік з місця події втік.

фото: Офіс генерального прокурора

Поліція встановила особи загиблих – це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею, повідомили прокурори. Також повідомляється, що ймовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримано. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження, їхній колишній вчитель.

фото: Офіс генерального прокурора

На місці події працює слідчо-оперативна група під особистим керівництвом керівника Вінницької обласної прокуратури Олега Ткаленка. Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

фото: поліція Вінниччини

Раніше з власних джерел у громаді Суспільному відомо, що до вбивства учнів може бути причетний колишній вчитель, з яким у підлітків був конфлікт. У мережі пишуть, буцімто це може бути вчитель фізкультури. 

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини трагедії.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). 

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Теги: школярі вбивство Вінниця кримінал

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
