Жителі Шаргорода несуть квіти на місце вбивства двох школярів: оголошено дату похорону

Похоронять хлопців на Копистиринському кладовищі №1

Завтра, 12 вересня 2025 року, Шаргородська громада прощатиметься з двома школярами – Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, які 10 вересня стали жертвами нападу озброєного ножем колишнього вчителя одного з загиблих 10 вересня. Про це повідомив міський голова Шаргородської міської ради Володимир Барецький, інформує «Главком».

Мер Шаргорода звернувся до жителів громади з проханням вшанувати пам'ять вбитих Владислава Бевзи та Миколи Білика молитвою та прийти, щоб віддати їм останню шану, підтримати рідних у горі.

Похорон відбудеться завтра, 12 вересня, у селі Копистирин. Орієнтовно об 11.00 годині дітей проводитимуть у їх останню земну дорогу від рідного дому.

О 12.00 годині відбудеться спільна заупокійна панахида у Храмі Пресвятої Богородиці села Копистирин. Похоронять хлопчиків на Копистиринському кладовищі №1 (при в’їзді в село зі сторони Шаргорода).

Раніше Володимир Барецький повідомив, що жителі громади несуть квіти, лампадки та дитячі іграшки на місце трагедії, щоб вшанувати пам'ять загиблих дітей.

Меморіал на місці трагедії фото: Володимир Барецький/Facebook

Шаргородщина у жалобі фото: Володимир Барецький/Facebook

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Умисне убивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.