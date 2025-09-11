Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ФБР затримало підозрюваного у вбивсті Чарлі Кірка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ФБР затримало підозрюваного у вбивсті Чарлі Кірка
ФБР взяло під варто підозрюваного у вбивсті Кірка
фото: голова ФБР Кеш Патель/Х

Голова ФБР Кеш Патель зазначив, що ФБР поділиться деталями вбивства Чарлі Кірка, як тільки це буде можливо

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало ще одного підозрюваного у справі про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомив голова ФБР Кеш Патель у соцмережі Х, передає «Главком».

«Підозрюваного в сьогоднішньому жахливому розстрілі Чарлі Кірка зараз взято під варту. Дякую місцевій та державній владі Юти за співпрацю з ФБР», – написав Патель.

Деталі щодо особи затриманого та обставини злочину поки не розкриваються. Слідство триває.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер після того, як невідомий вистрілив йому у шию під час виступу в університеті Юти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа.

«Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не відчував молодь краще, ніж Чарлі. Його любили й захоплювалися ним усі, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія та я висловлюємо щирі співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!», – написав Трамп.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як відомо, близько 13:20 за місцевим часом пролунав один постріл. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували. 

Fox News писав, що замах на Чарлі Кірка попередньо вчинив член Демократичної партії у штаті Юта Майкл Маллінсон. Але пізніше NYT із посиланням на поліцію написав, що чоловік, затриманий після стрілянини, насправді не є стрільцем.

Також американський журналіст Глен Бек спростував інформацію про смерть і пише, що стан Чарлі Кірка вдалося стабілізувати. Associated Press пише, що стан активіста критичний. На жаль, як повідомив Трамп, врятувати Кірка не вдалося.

Теги: вбивство слідство ФБР США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джей Ді Венс також зазначив, що Україна у свою чергу домагається гарантій безпеки
Венс назвав площу України, яку планує захопити Росія
Вчора, 14:11
У боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США Ітан Хертвек
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
8 вересня, 09:39
За словами президента, Україна поділилася деталями плану з партнерами
Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба
4 вересня, 18:01
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
29 серпня, 21:42
На зустрічі лідери висловили підтримку гарантіям, «подібним до статті 5» НАТО
Гарантії безпеки для України: коли і що робитиме США та Європа
19 серпня, 11:58
Рубіо: Це такий дурний наратив ЗМІ, що європейці приїдуть сюди завтра, бо Трамп збирається залякати Зеленського, щоб той уклав погану угоду
Рубіо відкинув чутки про тиск Трампа на Зеленського під час переговорів
18 серпня, 01:22
США не залишать Польщу
Чи залишаться військові США у Польщі: посольство дало відповідь
15 серпня, 14:14
Послаблення для РФ діятиме до 20 серпня
США тимчасово зняли з РФ обмеження на фінансові транзакції
13 серпня, 22:01
Пропозиція з'явилася на тлі того, як Google готується до рішення федерального суду, яке визначить заходи проти її домінування в онлайн-пошуку
Новим власником Google Chrome може стати стартап зі штучним інтелектом: подробиці пропозиції
13 серпня, 07:52

Соціум

ФБР затримало підозрюваного у вбивсті Чарлі Кірка
ФБР затримало підозрюваного у вбивсті Чарлі Кірка
У Польщі один з дронів упав на територію військової бази
У Польщі один з дронів упав на територію військової бази
Критикував Зеленського та допомогу Україні: що відомо про загиблого Чарлі Кірка
Критикував Зеленського та допомогу Україні: що відомо про загиблого Чарлі Кірка
Трамп заявив, що політичний активіст Чарлі Кірк помер
Трамп заявив, що політичний активіст Чарлі Кірк помер
Атака на Польщу: ракети по $2,8 млн збивали російські дрони за $10 тис.
Атака на Польщу: ракети по $2,8 млн збивали російські дрони за $10 тис.
Янукович програв 10-річну судову боротьбу за скасування санкцій ЄС
Янукович програв 10-річну судову боротьбу за скасування санкцій ЄС

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua