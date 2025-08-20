Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру

Ексчиновнику повідомлено про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації, вчиненому з використанням службового становища щодо кількох осіб

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ ДСНС у Вінницькій області. Посадовець примушував своїх підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що з червня 2024 по березень 2025 року посадовець залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях. Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов’язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи.

Встановлено щонайменше чотири об’єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.

За даними ДБР, колишній керівник очолював обласне управління понад 15 років, а з весни 2025 року перебуває на пенсії. Наразі він обіймає посаду керівника комунального підприємства у Вінниці. Під час обшуків за місцем його проживання та колишньої роботи вилучено документи на право власності, медичні довідки про інвалідність, €10 тис., мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії інформації.

Ексчиновнику повідомлено про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації, вчиненому з використанням службового становища щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 149 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у сумі 2,49 млн гривень.

Раніше заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині, повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, в результаті чого було завдано державі збитків на суму 4,8 млн грн. Слідство встановило, що у період із вересня по грудень 2022 року посадовець оформив неправдиві документи щодо участі 62 військовослужбовців частини у бойових діях.