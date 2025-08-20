Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру
фото: ДБР

Ексчиновнику повідомлено про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації, вчиненому з використанням службового становища щодо кількох осіб

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ ДСНС у Вінницькій області. Посадовець примушував своїх підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що з червня 2024 по березень 2025 року посадовець залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях. Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов’язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи.

Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру фото 1

Встановлено щонайменше чотири об’єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.

За даними ДБР, колишній керівник очолював обласне управління понад 15 років, а з весни 2025 року перебуває на пенсії. Наразі він обіймає посаду керівника комунального підприємства у Вінниці. Під час обшуків за місцем його проживання та колишньої роботи вилучено документи на право власності, медичні довідки про інвалідність, €10 тис., мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії інформації.

Ексчиновнику повідомлено про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації, вчиненому з використанням службового становища щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 149 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у сумі 2,49 млн гривень.

Раніше заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині, повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, в результаті чого було завдано державі збитків на суму 4,8 млн грн. Слідство встановило, що у період із вересня по грудень 2022 року посадовець оформив неправдиві документи щодо участі 62 військовослужбовців частини у бойових діях.

Читайте також:

Теги: ДСНС Вінниччина ДБР підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральний прокурор підтвердив, що активіст виїхав з України
Генпрокурор анонсував підозру активісту Гусакову
23 липня, 16:49
Підозру оголошено заочно, оскільки фігурант перебуває за межами України
Активіст Гусаков отримав підозру
24 липня, 21:38
Затриманий в надії на велику винагороду погодився на пропозицію від ворожої спецслужби вчиняти злочини в Україні
У Києві затримано чоловіка, який вчинив підпал на замовлення російських спецслужб
25 липня, 12:55
Колишнього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам»
Підозра у розкраданні 75 млн грн. Ексглаву департаменту КМДА взято під варту
25 липня, 14:12
Всіх посадовців підозрюють у системній корупції, яка завдала збитків на суму понад 48,3 млн грн
Генпрокурор Кравченко розповів про масштабні корупційні схеми на Київщині
29 липня, 21:47
Краматорськ постраждав від російського удару
Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську
31 липня, 18:17
На місці удару події працюють усі екстрені служби
Окупанти вдарили по базі відпочинку в Запорізькому районі (фото, відео)
6 серпня, 09:45
Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Державне бюро розслідувань змінило підозру Шабуніну
13 серпня, 15:50
Люди продовжують спалювати суху рослинність, попри заборони, штрафи та щоденні заклики рятувальників
Пожежі в українських екосистемах: ДСНС повідомила тривожну статистику
Сьогодні, 04:40

Новини

Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру
Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру
Секонд-хенд з «сюрпризом»: на Вінниччині жінка постраждала від комахи, яка сховалася в одязі
Секонд-хенд з «сюрпризом»: на Вінниччині жінка постраждала від комахи, яка сховалася в одязі
Чоловік, який застрелив собаку на очах дитини, отримав п'ять років тюрми
Чоловік, який застрелив собаку на очах дитини, отримав п'ять років тюрми
Клієнт влаштував різанину в салоні краси на Вінниччині через стрижку
Клієнт влаштував різанину в салоні краси на Вінниччині через стрижку
У низці областей оголошено штормове попередження
У низці областей оголошено штормове попередження
На Вінниччині мати катувала дев'ятирічну доньку
На Вінниччині мати катувала дев'ятирічну доньку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2319
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1966
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
1776
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1738
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua