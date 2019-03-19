Вінничанам заборонять ловити рибу та раків



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Обмеження вступлять з 1 березня

Вінницький рибоохоронний патруль повідомляє, що з 1 квітня у водоймах області заборонено ловити рибу та раків, оскільки розпочинається нерест.

«Першими йдуть на нерест щуки, одразу як закінчиться льодохід. Потім настає час для нересту у ляща, плітки та окуня. Коли водойми добре прогріються, починають нереститись коропи, карасі та лини.

Нерест – це особливий та надзвичайно важливий період у житті мешканців водойм. У цей час вони стають вразливими і безпомічними, тому потребують постійної охорони. Від того наскільки успішно та вдало пройде нерест - залежить чисельність риби у наших водоймах та майбутнє рибних ресурсів», - зазначає прес-служба рибоохоронного патруля.

З метою збереження середовища і умов відтворення водних біоресурсів Управлінням Держрибагентства у Вінницькій області видано наказ від 14.03.2019 р. № 19-О «Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби, інших водних біоресурсів в рибогосподарських водних об’єктах Вінницької області у 2019 році». Цим документом визначено терміни заборони на вилов водних біоресурсів у водоймах області, зокрема:

1) у річках та їх притоках – з 1 квітня по 20 травня;

2) у водосховищах, озерах, ставках (за винятком ізольованих природних або штучно створених водних об’єктів, наданих у користування для потреб аквакультури) та р. Дністер – з 1 квітня по 10 червня;

3) вилов раків у всіх рибогосподарських водоймах заборонений з 1 квітня по 10 червня.

Під час нересту забороняється промисловий, любительський і спортивний вилов риби. Також встановлено заборону на пересування неслужбових плавзасобів та здійснення днопоглиблювальних, бурових робіт, а також видобутку гравію у водних об’єктах та прибережних захисних смугах.

В нерестовий період дозволяється любительське і спортивне рибальство з берега однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом, на спеціально визначених ділянках водойм.

За порушення правил рибальства у цей період передбачена відповідальність. Так, ч. 3 ст. 85 КУпАП тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 грн і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від 170 до 510 грн.

За грубе порушення правил рибальства (4 ст. 85 КУпАП) передбачений штраф на громадян від 340до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від 510 до 850 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.

Однак, крім адміністративної відповідальності за незаконний вилов риби під час нересту існує ще й кримінальна відповідальність. Відповідно до ст. 249 КК України передбачено штраф у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, чи позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Відповідно до затверджених такс для обчислення розміру відшкодування шкоди за кожну незаконно виловлену рибу буде нараховано збитки, які потрібно сплатити до місцевого бюджету за місцем скоєння правопорушення. Наприклад, за один екземпляр карася сріблястого 17 грн, ляща - 170 грн, сома – 425 грн, судака звичайного – 510 грн, щуки – 340 грн тощо.

Рибоохоронний патруль закликає громадян бути свідомими і не порушувати правил любительського та спортивного рибальства. Про випадки правопорушень повідомляти на «гарячу лінію» Вінницького рибоохоронного патруля за телефонами: (068) 018-37-52 та (073) 004-86-06.

Нагадаємо, що в листопаді в районі «Бригантини» у Вінниці співробітники Управління Держрибагентства у Вінницькій області провели зариблення Південного Бугу. У річку випустили 4,5 тонни малька коропа, щуки, сома, товстолобика та білого амура.