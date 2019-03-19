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    На Вінниччині за місяць вилучено 39 самогонних апаратів

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    На Вінниччині за місяць вилучено 39 самогонних апаратів

    Поліція виявила понад тисячу правопорушень у сфері обігу підакцизних товарів

    На території Вінницької області з 27 лютого поліція проводить профілактичні заходи, спрямовані на виявлення фактів незаконного виготовлення та реалізації алкогольної продукції. 

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Під час проведення превентивних заходів працівниками поліції відпрацьовано майже 2 тисячі суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів та понад тисячу населених пунктів. 

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    На Вінниччині за місяць вилучено 39 самогонних апаратів
    На Вінниччині за місяць вилучено 39 самогонних апаратів
    На Вінниччині за місяць вилучено 39 самогонних апаратів
    На Вінниччині за місяць вилучено 39 самогонних апаратів
    На Вінниччині за місяць вилучено 39 самогонних апаратів
    На Вінниччині за місяць вилучено 39 самогонних апаратів

    З незаконного обігу поліцейські вилучили понад 10000 літрів спирту, 2000 літрів алкогольних напоїв домашнього виробництва та 39 самогонних апаратів.

    Під час проведення заходів поліцейські склали 1275 адміністративних протоколів, в тому числі 705 - за виготовлення, зберігання самогону, 503 - за придбання самогону, 30 - за порушення правил торгівлі алкогольними напоями, 26 - за зайняття забороненими видами господарської діяльності.

    До органів влади та місцевого самоврядування направлено 16 інформацій щодо зміни режиму роботи торговельних закладів та 9 інформацій до податкових органів щодо позбавлення ліцензій на право здійснення торгівлі алкогольними та тютюновими виробами.

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