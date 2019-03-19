На Вінниччині за місяць вилучено 39 самогонних апаратів



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Поліція виявила понад тисячу правопорушень у сфері обігу підакцизних товарів

На території Вінницької області з 27 лютого поліція проводить профілактичні заходи, спрямовані на виявлення фактів незаконного виготовлення та реалізації алкогольної продукції.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Під час проведення превентивних заходів працівниками поліції відпрацьовано майже 2 тисячі суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів та понад тисячу населених пунктів.

З незаконного обігу поліцейські вилучили понад 10000 літрів спирту, 2000 літрів алкогольних напоїв домашнього виробництва та 39 самогонних апаратів.

Під час проведення заходів поліцейські склали 1275 адміністративних протоколів, в тому числі 705 - за виготовлення, зберігання самогону, 503 - за придбання самогону, 30 - за порушення правил торгівлі алкогольними напоями, 26 - за зайняття забороненими видами господарської діяльності.

До органів влади та місцевого самоврядування направлено 16 інформацій щодо зміни режиму роботи торговельних закладів та 9 інформацій до податкових органів щодо позбавлення ліцензій на право здійснення торгівлі алкогольними та тютюновими виробами.