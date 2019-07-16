ЗМІ описали «схему Гройсмана-Кістіона», яка діяла у Вінниці



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Видання описало просту і геніальну схему, яку використовували нинішній глава уряду та його заступник, коли працювали у Вінниці

Деякі роботи з реконструкції освітлення в Вінниці або будівництва каналізації на малій батьківщині прем’єра робились комунальною компанією, фактично за кошт міського бюджету, а паралельно бюджетні гроші за ці самі роботи ще й отримувала «своя» приватна компанія, яка виграла тендер. Про це йдеться в статті-розслідуванні «Апострофу».

Як повідомляє видання, «схема Гройсмана-Кістіона» виглядає дуже просто: з державного та місцевого бюджетів виділялися значні кошти на ремонт, реконструкцію та будівництво об’єктів комунальної інфраструктури. Далі, як і потрібно, місцева влада проводила тендери. На них подавалися кілька фіктивних фірм – і одна реальна, яка і ставала переможцем. Приміром, ТОВ «Мікс Лайт», керівництво якої було на прямому у зв’язку з Кістіоном. Після оголошення переможців тендеру на об’єктах починалися роботи. Підрядники отримували гроші з бюджету.

А особливістю схеми було те, що роботи виконувалися працівниками комунальних підприємств – на комунальній техніці за свою офіційну зарплату. А підрядник отримував кошти за те, чого не робив. Далі – кошти перекидалися черговій фірмі-прокладці. Вартість робіт та матеріалів завищувалась, зазначає видання.

У фірми-прокладки наймалися фіктивні працівники, на них відкривалися рахунки в банку – начебто для отримання «зарплати», йдеться в статті-розслідуванні. Далі картки передавалися бухгалтеру, а потім вже в кишені потрібних людей.

Як свідчать джерела «Апострофа», зустрічі керівництва ТОВ «Мікс Лайт» з віце-прем’єром Кістіоном часто відбувалася у вінницькому ресторані «Тифліс». Там, начебто, обговорювалися конкретні схеми та відповідальні за освоєння бюджетних коштів. Про зміст цих зустрічей добре відомо правоохоронним органам, які кілька місяців поспіль фіксували конкретні факти, які вже потягнули на кілька кримінальних справ, зазначає видання.

На зустрічах бували й відповідні місцеві керівники, на яких «схема Гройсмана-Кістіона» замикалася знизу. Найчастіше це - директор комунального підприємства «Міськсвітло» Вадим Кондрацький, формальний керівник компанії підрядника ТОВ «Мікс Лайт» Віталій Загика і бухгалтер цієї ж ТОВ Валентина Ладанюк. Задача «місцевих» була організувати тендери так, аби їх вигравали тільки свої.

Ще один зв’язок з віце-прем’єром Кістіоном – його син Дмитро Володимирович Кістіон був власником ТОВ «Мікс Лайт» до 2 серпня 2018 року. А зараз він заступник директора КП «Вінницяоблводоканал», яке було надійним партнером і підрядником ТОВ «Мікс Лайт».

«Апостроф» зазначає, що СБУ відкрила кримінальне провадження №42018000000001896 від 2 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, ч.2 ст. 205, ч 2, ст 364, ч. 2 ст 366, ч 2 ст 368-3 КК України.

За даними розслідування, окремі члени Кабінету міністрів та службові особи комунальних підприємств Вінницької міськради «Міськсвітло», «Вінницяоблводоканал» шляхом зловживання службовим становищем у змові зі службовими особами низки підприємств привласнили кошти державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.