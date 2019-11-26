Вінничанин став лауреатом Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії
Підбиті підсумки Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографіїКонкурс щороку проводиться Національним олімпійським комітетом України. Третє місце у категорії «Фотографи-професіонали» журі віддало вінничанину Сергію Гомону.
Про це повідомляють у Національному олімпійському комітеті України.
Загалом на конкурс надійшло близько 300 фоторобіт з різних куточків України, які відображали різноманітні події зі спортивного життя. Журі, до складу якого увійшли імениті фотожурналісти, відомі олімпійці та фахівці, обирали кращі світлини у трьох категоріях учасників:
- фотографи-професіонали;
- фотографи-аматори;
- діти до 16 років.
У категорії «Фотографи-професіонали» третє місце посів 27-річний вінничанин Сергій Гомон. Він представив на конкурс фотографію на стрітбольну тематику.
«Я - фотограф і графічний дизайнер, а також баскетболіст-аматор. Закінчив ВНТУ за спеціальністю «системний інженер». Але любов до творчості привела мене туди, де я зараз. І я готовий ділитися і спілкуватися з громадськістю своїм баченням світу через свої роботи», - розповідає Сергій Гомон.
Джерело: Vinbazar