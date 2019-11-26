Вінничанин став лауреатом Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії



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Підбиті підсумки Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії

Конкурс щороку проводиться Національним олімпійським комітетом України. Третє місце у категорії «Фотографи-професіонали» журі віддало вінничанину Сергію Гомону.

Про це повідомляють у Національному олімпійському комітеті України.

Загалом на конкурс надійшло близько 300 фоторобіт з різних куточків України, які відображали різноманітні події зі спортивного життя. Журі, до складу якого увійшли імениті фотожурналісти, відомі олімпійці та фахівці, обирали кращі світлини у трьох категоріях учасників:

фотографи-професіонали;

фотографи-аматори;

діти до 16 років.

У категорії «Фотографи-професіонали» третє місце посів 27-річний вінничанин Сергій Гомон. Він представив на конкурс фотографію на стрітбольну тематику.

«Я - фотограф і графічний дизайнер, а також баскетболіст-аматор. Закінчив ВНТУ за спеціальністю «системний інженер». Але любов до творчості привела мене туди, де я зараз. І я готовий ділитися і спілкуватися з громадськістю своїм баченням світу через свої роботи», - розповідає Сергій Гомон.

Джерело: Vinbazar