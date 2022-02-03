Вінниччина вшановуватиме пам'ять загиблих воїнів по-новому. Що зміниться

Кожен захисник Вінниччини буде згаданий у поминальні дати України

Влада області ухвалила перехід на новий рівень вшанування пам'ятних дат

Відтепер вшанування пам’яті загиблих воїнів-захисників України у Вінницькій області відбуватиметься на новому рівні. Рішення щодо запровадження акції «Живі, поки пам’ятаємо…» ухвалила Вінницька обласна державна адміністрація.

Акція передбачає у день народження героя та пам’ятні дні (такі, як День Героїв Небесної Сотні, День добровольця, День Героя, День пам’яті захисників України) проведення у закладах освіти, в яких навчалися загиблі учасники АТО/ООС, уроків пам’яті за участю членів їхніх сімей, учасників бойових дій.

«Це будуть спомини про полеглих, спілкування з їхніми рідними, проведення виховних занять на тему національно-патріотичного виховання молоді та інші інформаційні заходи, присвячені вшануванню пам’яті захисників української землі», – повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

Мета акції – вшанування пам’яті уродженців Вінниччини, захисників України, які загинули чи померли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Героїв Небесної Сотні, патріотичне виховання молоді на прикладах захисників, які віддали життя за Україну, сприяння усвідомленню українським суспільством ціни незалежності, необхідності захисту нашої держави.

На офіційному сайті Вінницької облдержадміністрації, а також сайтах районних держадміністрацій, буде розміщено інформацію про кожного героя з фотографіями та описом обставин загибелі, а також матеріали про заходи вшанування пам’яті захисника на його малій Батьківщині.

Нагадаємо, у Вінниці в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Православної церкви України проведуть поминальне богослужіння за загиблими на Донбасі бійцями. Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

Традиційно поминальне богослужіння за полеглим на Сході бійцями проводять у перший четвер кожного нового місяця. У молитвах згадують героїв, які загинули у зоні проведення Операції об'єднаних сил минулого місяця.

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