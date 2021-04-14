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    Вінницька «Нива» програла чернівецькій «Буковині» на останніх хвилинах матчу

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    Поєдинок із місцевою &laquo;Буковиною&raquo; гості вирішили грати від оборони, але на 85-ій хвилині пропустили м&rsquo;яч - Вінницька «Нива» програла чернівецькій «Буковині» на останніх хвилинах матчу
    Поєдинок із місцевою «Буковиною» гості вирішили грати від оборони, але на 85-ій хвилині пропустили м’яч
    Фото myvin.com.ua

    «Нива» вперше в цьому календарному році – після зимового відпочинку – грала не у своїй новій чорній формі, а в зеленій

    14 квітня у Чернівцях вінницька «Нива» провела поєдинок із місцевою «Буковиною». Господарі виграли з рахунком 1:0, повідомляє видання «NaПарижі».

    Після потужної переможної серії та нічиєї з одним з лідерів групи А Другої ліги вінницька «Нива» доволі невпевнено виглядала у Чернівцях. Поєдинок із місцевою «Буковиною» гості вирішили грати від оборони, але на 85-ій хвилині пропустили м’яч.

    «Буковина» більше атакувала, але випади господарів поля не виглядали небезпечними. Наприкінці матчу після подачі штрафного з правого флангу першим до м’яча доторкнувся нападник Василь Палагнюк. Від його голови м’яч змінив траєкторію і залетів у лівий від воротаря кут.

    До речі, «Нива» вперше в цьому календарному році – після зимового відпочинку – грала не у своїй новій чорній формі, а в зеленій.

    Таким чином, у турнірній таблиці «Буковина» зберегла за собою 7-у сходинку, але відірвалась від «Ниви», яка йде восьмою, вже на 6 очок.

    Тим часом, збірна України визначилася з місцем, де готуватиметься до чемпіонату Європи з футболу.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Вінниця Збірна України ФК «Нива» (Вінниця)
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