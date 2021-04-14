Вінницька «Нива» програла чернівецькій «Буковині» на останніх хвилинах матчу

Поєдинок із місцевою «Буковиною» гості вирішили грати від оборони, але на 85-ій хвилині пропустили м’яч

«Нива» вперше в цьому календарному році – після зимового відпочинку – грала не у своїй новій чорній формі, а в зеленій

14 квітня у Чернівцях вінницька «Нива» провела поєдинок із місцевою «Буковиною». Господарі виграли з рахунком 1:0, повідомляє видання «NaПарижі».

Після потужної переможної серії та нічиєї з одним з лідерів групи А Другої ліги вінницька «Нива» доволі невпевнено виглядала у Чернівцях. Поєдинок із місцевою «Буковиною» гості вирішили грати від оборони, але на 85-ій хвилині пропустили м’яч.

«Буковина» більше атакувала, але випади господарів поля не виглядали небезпечними. Наприкінці матчу після подачі штрафного з правого флангу першим до м’яча доторкнувся нападник Василь Палагнюк. Від його голови м’яч змінив траєкторію і залетів у лівий від воротаря кут.

До речі, «Нива» вперше в цьому календарному році – після зимового відпочинку – грала не у своїй новій чорній формі, а в зеленій.

Таким чином, у турнірній таблиці «Буковина» зберегла за собою 7-у сходинку, але відірвалась від «Ниви», яка йде восьмою, вже на 6 очок.

Тим часом, збірна України визначилася з місцем, де готуватиметься до чемпіонату Європи з футболу.