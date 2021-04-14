Вінницький суд визнав Влада Сорда винним у незаконному зберіганні нагороди

Орден «Богдана Хмельницького ІІІ ступеню» у активіста вилучили ще 30 березня

Активіста і учасника АТО Влада Сорда, який брав участь у акції на Банковій, визнали винним у незаконному володінні орденом «Богдана Хмельницького ІІІ ступеню». Про це стало відомо 13 квітня під час слухання справи у Вінницькому міському суді.

«Суд визнав особу винним у вчиненні адміністративного правопорушення та застосував до правопорушника адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 75 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1275 гривень з конфіскацією ордену «Богдана Хмельницького ІІІ ступеню», – йдеться у постанові.

До 2014 року Влада Стафійчук жив у Криму, після чого перебрався до Вінниці. Був активістом Майдану та більше чотирьох років воював на Донбасі у складі добровольчих формувань «ДУК Правого сектору» та «ОУН», а пізніше – на контракті у 93-й бригаді. Після повернення з війни разом з дружиною – письменницею Вікторією Гранецькою, відкрили видавництво містичної літератури «Дім химер».

Увечері 20 березня біля Офісу президента у Києві відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, якому виповнилося 26 років. Під час акції пікетувальники кидали димові шашки, палили фаєри. Також вони обмалювали будівлю ОП нецензурними надписами та пошкодили вхідні двері.

23 березня МВС оприлюднило відео з іменами сімох підозрюваних в організації мітингу на підтримку засудженого ексочільника одеського осередку «Правого сектору» Стерненка. Поліція назвала і затримала «одного із найбільш агресивних» учасників акції – ветерана АТО Владислав Стафійчук (Сорд).