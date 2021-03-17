Вінницька влада планує перетворити госпіталь ветеранів війни на «ковідний» заклад

Спершу в ОДА хочуть зустрітися з ветеранами і обговорити це питання

У Вінницькій ОДА обговорюється питання перетворення Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни на «ковідний» лікувальний заклад. Про це на своїй ФБ-сторінці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни сьогодні на «лінії війни» з пандемією. Мова про відкриття 80 додаткових ліжок. Спочатку треба провести туди кисень. Зустрілись із ветеранами. Обговорюємо можливість зробити госпіталь «ковідним», – пише Борзов.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу.

Вчора було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус, що на 2882 людини більше, ніж 15 березня. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.