Вінницька влада запроваджує платні парковки

Розмір плати буде встановлюватись рішенням виконкому

У Вінницькій міській раді підготували проєкт нового регуляторного акту – проєкт рішення міської ради «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів». Про це повідомляє пресслужба Вінницької міськради.

Документом прописано, що у Вінниці мають з’явитись платні парковки. Розмір плати буде встановлюватись рішенням виконкому. Також виконком на конкурсних засадах відбере суб’єктів господарювання, які забезпечуватимуть функціонування та експлуатацію майданчиків для паркування транспортних засобів.

«Даний проєкт рішення підготовлений з метою впровадження на території Вінницької міської територіальної громади цивілізованої комфортної системи паркування транспортних засобів, створення належних умов для користування паркувальними майданчиками, поліпшення ситуації з підвищення рівня дотримання правил паркування, впровадження дієвого механізму контролю за дотриманням правил паркування та оплати, визначення операторів паркування на конкурсних засадах», – зазначено на сайті міськради.

Як раніше повідомлялося, у серпні у Вінниці та області зареєстрували 220 нових автомобілів. На покупку цих авто в регіоні витратили $7 млн, а найпопулярнішою моделлю був кросовер Renault Duster.