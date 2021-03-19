Вінницькі силовики викрили злочинну групу наркодилерів

17 березня проведено ще два обшуки у Вінниці та Борисполі Київської області

Про підозри повідомлено 11 особам

Після серії обшуків вінницькі силовики заявили про викриття організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на збуті наркотиків. Це не поодинокі затримання «закладників», а цілий «ланцюжок» зловмисників з різних регіонів, повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Нині вже затримано 11 причетних. У Вінницькій області, відбувається досудове розслідування кримінального провадження за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України. В рамках провадження перевіряються факти створення, керівництва злочинною організацією, а також участі в ній, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Наразі вже відомо, що у ході розслідування задокументовано діяльність сталої злочинної організації, яка, використовуючи соціальну мережу «Telegram», здійснювала розповсюдження наркотиків та психотропів громадянам України, які могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту з продавцем, замовити, оплатити та придбати «товар» у так званих «закладок» або поштою.

Упродовж 9-10 грудня 2020 року проведено перші обшуки за 5 адресами проживання фігурантів кримінального провадження (три – в Одесі, по одному – у Києві та Борисполі). У помешканнях тоді виявлено значні обсяги розфасованих наркотичних засобів та психотропних речовин, серед яких кокаїн, героїн, MDMA (екстезі), PVP-альфа (солі), амфетамін, канабіс, а також ваги та засоби фасування.

А 17 березня проведено ще два обшуки у Вінниці та Борисполі Київської області. У результаті п’ятьом особами повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 255, 307 КК України, і надалі затримано. У Києві затримано особу, яка створила злочинну організацію та керувала нею.

Наразі досудове розслідування триває. Загалом про підозри повідомлено 11 особам, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин вчинених правопорушень та притягнення осіб, з вини яких вони вчинені, до визначеної КК України відповідальності.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла до 70 млн грн.