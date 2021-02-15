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    Вінницький завод «Кристал» планують приватизувати у 2021 році

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    Приватизація стосуватиметься саме території, що залишилась у державній власності&nbsp; - Вінницький завод «Кристал» планують приватизувати у 2021 році
    Приватизація стосуватиметься саме території, що залишилась у державній власності 
    фото: vezha.ua

    Завод включили до переліку об’єктів приватизації у листопаді 2020 року

    Вінницький завод «Кристал», що на вулиці 600-річчя, планують приватизувати у 2021 році.

    Акції на майно підприємства оцінили в майже 90 мільйонів гривень, пише Vежа посилаючись на сайт Фонду державного майна.

    Зазначається, що наразі пакет акцій (100%) акціонерного товариства «Вінницький завод «Кристал» в сумі 89 932 000 гривень готують до аукціону. Завод включили до переліку об’єктів приватизації у листопаді 2020 року.

    Як розповів начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях Андрій Маркевич, йдеться про приватизацію всієї території заводу, що перебуває в державній власності – під управлінням ФДМ.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на території заводу мають створити вінницький інноваційно-технологічний парк «Кристал». Як пояснив начальник загального відділу АТ «Вінницький завод «Кристал» Анатолій Москвічов, інноваційно-технологічний парк створять на території, яку раніше передали у комунальну власність міста. А приватизація стосуватиметься саме території, що залишилась у державній власності – попри те, що адреса у територій однакова – вул. 600-річчя, 21.

    Нагадаємо, Міністерство юстиції спільно з Фондом державного майна готують до приватизації майновий комплекс Ірпінського виправного центру (№132).

    Теги: приватизація Вінниця завод
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