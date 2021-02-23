Вінницьку залізничну станцію модернізують під швидкісний рух потягів

Міністр Криклій: до 2030 року звичними стануть подорожі залізницею зі швидкість 350 кілометрів на годину

Передбачається будівництво 2 тисячі кілометрів колій для швидкісного залізничного руху

В Україні анонсували старт проекту високошвидкісного залізничного сполучення.

Передбачається будівництво 2 тисячі кілометрів колій для швидкісного залізничного руху. Будуть модернізовані під високошвидкісний рух кілька залізниць, серед них і станція у Вінниці.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegam-каналі .

«Сьогодні під час форуму «Україна 30 «Інфраструктура» анонсували старт проекту високошвидкісного залізничного сполучення в Україні. До 2030 року звичними стануть подорожі залізницею зі швидкість 350 кілометрів на годину. Загальна довжина колій, яку планується збудувати для високошвидкісного залізничного руху на території України, – близько 2 000 км . Це – десята частина довжини головних колій, які існують зараз в Україні», – йдеться у повідомленні.

Будуть модернізовані під високошвидкісний рух станції Києва, Одеси, Львова, Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Білої церкви, а «з вітерцем» можна буде проїхатись напрямками:

Київ – Львів – Держкордон;

Київ – Одеса;

Київ – Харків;

Київ – Дніпро – Запоріжжя.

Нагадаємо, міністр інфраструктури стверджує, що Укрзалізницю треба розділити.