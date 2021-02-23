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    Вінницьку залізничну станцію модернізують під швидкісний рух потягів

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    Міністр Криклій: до 2030 року звичними стануть подорожі залізницею зі швидкість <st1:metricconverter productid="350 кілометрів">350 кілометрів</st1:metricconverter> на годину - Вінницьку залізничну станцію модернізують під швидкісний рух потягів
    Міністр Криклій: до 2030 року звичними стануть подорожі залізницею зі швидкість 350 кілометрів на годину
    фото: wikipedia.org

    Передбачається будівництво 2 тисячі кілометрів колій для швидкісного залізничного руху

    В Україні анонсували старт проекту високошвидкісного залізничного сполучення.

    Передбачається будівництво 2 тисячі кілометрів колій для швидкісного залізничного руху. Будуть модернізовані під високошвидкісний рух кілька залізниць, серед них і станція у Вінниці.

    Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegam-каналі .

    «Сьогодні під час форуму «Україна 30 «Інфраструктура» анонсували старт проекту високошвидкісного залізничного сполучення в Україні. До 2030 року звичними стануть подорожі залізницею зі швидкість 350 кілометрів на годину. Загальна довжина колій, яку планується збудувати для високошвидкісного залізничного руху на території України, – близько 2 000 км. Це – десята частина довжини головних колій, які існують зараз в Україні», – йдеться у повідомленні.

    Будуть модернізовані під високошвидкісний рух станції Києва, Одеси, Львова, Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Білої церкви, а «з вітерцем» можна буде проїхатись напрямками:

    • Київ – Львів – Держкордон;
    • Київ – Одеса;
    • Київ – Харків;
    • Київ – Дніпро – Запоріжжя.

    Нагадаємо, міністр інфраструктури стверджує, що Укрзалізницю треба розділити.

    Теги: Вінниця потяг залізниця
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