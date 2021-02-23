Вінницьку залізничну станцію модернізують під швидкісний рух потягів
Передбачається будівництво 2 тисячі кілометрів колій для швидкісного залізничного руху
В Україні анонсували старт проекту високошвидкісного залізничного сполучення.
Передбачається будівництво 2 тисячі кілометрів колій для швидкісного залізничного руху. Будуть модернізовані під високошвидкісний рух кілька залізниць, серед них і станція у Вінниці.
Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegam-каналі .
«Сьогодні під час форуму «Україна 30 «Інфраструктура» анонсували старт проекту високошвидкісного залізничного сполучення в Україні. До 2030 року звичними стануть подорожі залізницею зі швидкість
Будуть модернізовані під високошвидкісний рух станції Києва, Одеси, Львова, Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Білої церкви, а «з вітерцем» можна буде проїхатись напрямками:
- Київ – Львів – Держкордон;
- Київ – Одеса;
- Київ – Харків;
- Київ – Дніпро – Запоріжжя.
Нагадаємо, міністр інфраструктури стверджує, що Укрзалізницю треба розділити.