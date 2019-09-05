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    Більше сотні маленьких вінничан взяли участь у «Шалених перегонах»

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    Більше сотні маленьких вінничан взяли участь у «Шалених перегонах»

    У Лісопарку відбувся захід «Шалені перегони»

    Хлопчики та дівчатка їздили на велосипедах, самокатах, біговелах, знаходили нових друзів, отримували яскраві враження. Разом з батьками вони цікаво та корисно провели час.

    Діти змагались у різних номінаціях у залежності від віку та транспортних засобів. Учасники змагань отримали диплом за участь та заохочувальні призи від спонсорів. А на переможців очікували дипломи, медалі та призи від організаторів заходу.

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    Більше сотні маленьких вінничан взяли участь у «Шалених перегонах»
    Більше сотні маленьких вінничан взяли участь у «Шалених перегонах»
    Більше сотні маленьких вінничан взяли участь у «Шалених перегонах»
    Більше сотні маленьких вінничан взяли участь у «Шалених перегонах»
    Більше сотні маленьких вінничан взяли участь у «Шалених перегонах»
    Більше сотні маленьких вінничан взяли участь у «Шалених перегонах»

    У номінації «Біговел 3-4 роки» серед хлопчиків та дівчаток перше місце розділили Семенов Назар та Мищук Мирослава. Друге місце у Гончака Едуарда та Мусійчук Аріни. Третє посів Бокоцей Андрій.

    Перше місце у номінації «Велосипед 3-4 роки» серед хлопчиків та дівчаток розділили Фігурний Северин та Рибачук Аріна. Друге посіли Герман Максим та Медведчук Анна і третє – Корольов Артем.

    У номінації «Самокат 3-5 років» серед хлопчиків та дівчаток перше місце посіли Мироненко Дмитро, Голубенко Ярослав та Глущенко Каріна. Друге місце розділили Бабійчук Сергій та Постова Єлизавета. Третє – Черпатюк Антон та Панасюк Інна.

    Перше місце у номінації «Велосипед 5-6 років» серед хлопчиків та дівчаток розділили Трапля Матвій та Дворницька Марина. Друге – Драпак Данило та Смей Олена. Третє – Корольов Андрій та Засімович Дар’я.

    У номінації «Велосипед 7-9 років» серед хлопчиків та дівчаток перші місця у Сивухи Андрія та Гончарук Ріти. Друге розділили між собою Гусаківський Лука та Пасловська Анастасія, третє – Шаповалов Назарій та Олійник Вероніка.

    А у номінації «Велосипед 10-12 років» серед хлопчиків та дівчаток перше місце розділили Томишин Герман, Ольховий Ігор та Олійник Яна. Друге – Курилюк Давид та Хмельницька Ярослава, третє – Марініч Іван, Апостолюк Віра.

    Організаторами перегонів є: відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання». Спонсори заходу: ігрове кафе «Дастоша», ТМ «Рудь».

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