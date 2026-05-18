Штраф замість вʼязниці? Як від початку року змінилася ситуація з вироками за корупцію

Ростислав Вонс
Цьогоріч найбільш активно карають порушників суди на Львівщині
фото: depositphotos.com
Усі судові рішення за корупцію цьогоріч завершилися штрафами

814 судових рішень корупціонерам було винесено за чотири місяці 2026 року за даними Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Втім це все ще майже удвічі більше, ніж до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Як зазначають аналітики, 9 із 10 справ цьогоріч стосуються порушень фінансового контролю – тобто проблем із деклараціями, несвоєчасного подання документів або помилок у звітності. Так, 742 такі справи було розглянуто судами за перші 4 місяці 2026 року. Це 91% від загальної кількості справ щодо корупції цьогоріч.

Натомість справи безпосередньо про хабарі займають лише 6% від усіх рішень. Ще 3% припадає на конфлікти інтересів.

93% справ у 2026 році – адміністративні. З 814 рішень лише 52 стосувалися кримінальних правопорушень, тоді як 762 були адміністративними.

Кількість судових рішень за корупцію
інфографіка: «Опендатабот»

НАЗК пояснює: така різниця є закономірною. Кримінальних корупційних справ в цілому менше, до того ж їх розслідування та судовий розгляд тривають значно довше, ніж адміністративні провадження. За даними дослідження НАЗК щодо рішень суду за 2023 рік, в окремих кримінальних провадженнях про зловживання владою від моменту вчинення правопорушення до винесення вироку минало 8–10 років, а у середньому цей строк становить сім років.

Усі судові рішення цьогоріч завершилися штрафами. Жодного позбавлення волі, громадських робіт чи обмеження свободи за перші чотири місяці 2026 року. Найменший штраф становив 850 грн, найбільший – 34 тис.

Причини судових рішень щодо корупції
інфографіка: «Опендатабот»

Один із таких максимальних штрафів отримала жінка, яка на пункті пропуску «Мамалига» у Чернівецькій області намагалася за 300 євро «домовитися» з прикордонником про безперешкодний виїзд за кордон. Гроші вона передала просто у службовому кабінеті, однак офіцер відмовився від хабаря та повідомив про злочин. Суд призначив їй 34 тис. грн штрафу, а самі 300 євро було конфісковано на користь держави.

Такий самий штраф отримав і військовослужбовець із Черкащини, який після ДТП на службовому авто у нетверезому стані намагався відкупитися від патрульних за $100–200. Чоловік не зупинявся навіть після попереджень про кримінальну відповідальність та продовжував пропонувати гроші поліціянтам, за що й отримав штраф.

Цьогоріч найбільш активно карають порушників суди на Львівщині: кожне 10 судове рішення щодо корупції зафіксували на Львівщині або 79 випадків. Далі йдуть Дніпропетровщина (67 рішень), Харківщина (56), Київщина (54) та Одещина (48).

Загалом цьогоріч винесли вже на 27% менше судових рішень щодо корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, ніж за той самий період торік. Водночас 2025 був рекордним: 4 086 рішень винесли суди за весь 2025 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж у 2024 році.

інфографіка: «Опендатабот»

Хоча переважна більшість покарань у 2025 році також завершилася штрафами (97% справ), реєстр містив і значно суворіші вироки. Торік суди призначали реальні строки ув’язнення, громадські роботи, обмеження волі та іспитові строки.

Як відомо, найбільший штраф 2025 року – понад 1,24 млн грн – отримав київський адвокат, який продавав чоловікам схеми ухилення від мобілізації. За 15 тисяч доларів він обіцяв допомогу з оновленням даних у ТЦК та фіктивним працевлаштуванням для бронювання. Попри масштаб схеми, суд обмежився штрафом та зняв арешт із Chevrolet Camaro, квартири, землі та понад 1255 кв. м комерційних приміщень.

Натомість найсуворіший вирок – 10 років позбавлення волі – отримав сержант штурмової роти на Сумщині. Він викрав та продавав військову оптику вартістю понад 4,5 млн грн, зокрема, тепловізори та біноклі нічного бачення. Частину обладнання слідчим вдалося повернути військовим, однак суд визнав злочин особливо тяжким через привласнення майна ЗСУ під час війни.

До слова, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

За результатами дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

