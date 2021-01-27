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    Влада Вінниці змінила маршрути трьох автобусів

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    Тепер декілька маршрутів будуть курсувати іншим шляхом - Влада Вінниці змінила маршрути трьох автобусів
    Тепер декілька маршрутів будуть курсувати іншим шляхом
    Фото: vinnlife.com

    У мерії міста змінили маршрути курсування до Щіток і Писарівки

    Виконком Вінницької міськради 21 січня прийняв рішення, яким додали маршрут 19А «Центральний автовокзал – Вінницькі Хутори» та продовжили маршрути до Писарівки і Щіток. Вони відправляються від Центрального автовокзалу, а не з Площі перемоги, як раніше.

    Маршрутка 30А «Центральний автовокзал – с. Щітки». На маршруті 3 автобуси, довжина маршруту 14,1 км. Курсує: вул. Київська – просп. Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – с. Щітки.

    Маршрутка 30Б «Центральний автовокзал – с. Писарівка». На маршруті 3 автобуси, довжина маршруту 14,7 км. Курсує: вул. Київська – просп. Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – с. Писарівка.

    Маршрутка 19А «Центральний автовокзал – с. Вінницькі Хутори (вул. Ватутіна)». На маршруті 3 автобуси, довжина маршруту 10,1 км. Курсує: вул. Київська – просп. Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – с. Вінницькі Хутори (вул. Ватутіна).

    Нагадаємо, що названо найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за 2020 рік.

    Теги: Вінниця Вінниччина влада
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