Влада Вінниці змінила маршрути трьох автобусів

Тепер декілька маршрутів будуть курсувати іншим шляхом

У мерії міста змінили маршрути курсування до Щіток і Писарівки

Виконком Вінницької міськради 21 січня прийняв рішення, яким додали маршрут 19А «Центральний автовокзал – Вінницькі Хутори» та продовжили маршрути до Писарівки і Щіток. Вони відправляються від Центрального автовокзалу, а не з Площі перемоги, як раніше.

Маршрутка 30А «Центральний автовокзал – с. Щітки». На маршруті 3 автобуси, довжина маршруту 14,1 км. Курсує: вул. Київська – просп. Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – с. Щітки.

Маршрутка 30Б «Центральний автовокзал – с. Писарівка». На маршруті 3 автобуси, довжина маршруту 14,7 км. Курсує: вул. Київська – просп. Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – с. Писарівка.

Маршрутка 19А «Центральний автовокзал – с. Вінницькі Хутори (вул. Ватутіна)». На маршруті 3 автобуси, довжина маршруту 10,1 км. Курсує: вул. Київська – просп. Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – с. Вінницькі Хутори (вул. Ватутіна).

Нагадаємо, що названо найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за 2020 рік.