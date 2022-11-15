Ворог завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Вінниччині

Ситуація в українській енергетиці критична

На Вінниччині 15 листопада ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За інформацією заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, ситуація в енергетиці критична.

«Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені», – написав Кирило Тимошенко.

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Крім того, вражені об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині.

Нагадаємо, частина міста Одеса наразі знеструмлена. Також без світла частково лишилися Ковель, Львів, Харків, Київ та Житомир. Проблеми із електропостачанням також є на Сумщині та в деяких інших областях.