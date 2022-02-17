Впіймали на гарячому. У Вінниці інспектори склали протокол на «спадкову ворожку»

Жінка порушила правила благоустрою міста

У Вінниці інспектори Муніципальної варти склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП на вінничанку, яка власноруч розклеювала оголошення зі своїми послугами та контактними даними на електроопорах поряд ринку «Урожай». Про це повідомляє Муніципальна варта.

«Не щастить у коханні чи не ладиться з бізнесом? Виєвляється, є людина, яка може допомогти майже у будь-яких життєвих складнощах, навіть назавжди повернути чоловіка від коханки. Наші інспектори саме впіймали «на гарячому» цю диво-дівчину. Любі вінничани, дуже просимо вас бути обачними та обережними, щоб не потрапити до рук шахраїв», – зазначили в дописі представники Муніципальної варти.

Інспектори вважають, що жінка порушила правила благоустрою, бо у Вінниці заборонено клеїти оголошення на стовпах.

Легально клеїти оголошення можна на спеціальних поверхнях – дошках для оголошень, які, зазвичай, розміщені біля зупинок громадського транспорту.

Санкція статті 152 Адмінкодексу передбачає штраф від 340 до 1360 грн.