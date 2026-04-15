Найбільше державне інформагентство Росії очолив герерал-розвідник

Кремль призначив генерала Головного управління розвідки Росії керувати ТАСС

Російський уряд призначив Павла Коновальчика першим заступником генерального директора найстарішого та найбільшого державного інформагентства Росії – ТАСС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Генерал в медіа

Повідомляється, що відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

«Призначити Коновальчика Павла Михайловича першим заступником генерального директора федерального державного унітарного підприємства «Інформаційне телеграфне агентство Росії», – йдеться у документі.

«Це призначення є черговим етапом мілітаризації російських медіа, оскільки Коновальчик не має жодного стосунку до журналістики», – прокоментували призначення Коновальчика у Центрі протидії дезінформації.

Хто такий Павло Коновальчик

Павло Коновальчик з липня 2024 року до березня 2026 року обіймав посаду помічника секретаря Ради безпеки Росії. Указ про звільнення з цієї посади президент Володимир Путін підписав 12 березня.

У Радбезі Коновальчик працював під безпосереднім керівництвом Сергія Шойгу, ексміністра оборони РФ. У цій структурі генерал відповідав за «інформаційну безпеку», а фактично – за цензуру, блокування інтернету та проведення інформаційних операцій проти України й Заходу.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що призначення кадрового розвідника такого рівня має стати сигналом для міжнародної спільноти про те, що будь-який співробітник цього агентства потенційно може бути учасником військової операції на інформаційному фронті.

«ТАСС повертається до моделі радянських часів, коли агентство було легальним «дахом» для офіцерів КДБ. Пропагандистський орган, який досі має акредитацію в багатьох країнах світу, дедалі більше мілітаризується та переходить під контроль спецслужб», – зауважили в Центрі протидії дезінформації.

«Главком» писав, що Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) звернулася до депутатів Сейму із закликом ухвалити рішення про поступове припинення діяльності всіх приватних радіостанцій, що ведуть мовлення російською мовою. Голова NEPLP Іварс Аболіньш наголосив, що держава фактично фінансує приватні російськомовні радіостанції, адже вони використовують частоти, які безкоштовно надаються і є державною власністю. За його словами, саме ці частоти становлять найціннішу частину бізнесу мовників.

Раніше Служба державної безпеки Латвії вже попереджала про активізацію російських спецслужб на території країни. За словами начальника відомства Нормундса Межвієтса, Москва намагається вербувати осіб із кримінальним минулим для підготовки диверсій, а основними цілями залишаються військові об’єкти та критична інфраструктура.