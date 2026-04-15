Головна Світ Політика
search button user button menu button

Найбільше державне інформагентство Росії очолив герерал-розвідник

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Павло Коновальчик став першим заступником гендиректора агенції ТАСС
фото з відкритих джерел

Кремль призначив генерала Головного управління розвідки Росії керувати ТАСС

Російський уряд призначив Павла Коновальчика першим заступником генерального директора найстарішого та найбільшого державного інформагентства Росії – ТАСС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Генерал в медіа

Повідомляється, що відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, документ опублікований на офіційному порталі правової інформації. 

«Призначити Коновальчика Павла Михайловича першим заступником генерального директора федерального державного унітарного підприємства «Інформаційне телеграфне агентство Росії», – йдеться у документі.

«Це призначення є черговим етапом мілітаризації російських медіа, оскільки Коновальчик не має жодного стосунку до журналістики», – прокоментували призначення Коновальчика у Центрі протидії дезінформації.

Хто такий Павло Коновальчик

Павло Коновальчик з липня 2024 року до березня 2026 року обіймав посаду помічника секретаря Ради безпеки Росії. Указ про звільнення з цієї посади президент Володимир Путін підписав 12 березня.

У Радбезі Коновальчик працював під безпосереднім керівництвом Сергія Шойгу, ексміністра оборони РФ. У цій структурі генерал відповідав за «інформаційну безпеку», а фактично – за цензуру, блокування інтернету та проведення інформаційних операцій проти України й Заходу.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що призначення кадрового розвідника такого рівня має стати сигналом для міжнародної спільноти про те, що будь-який співробітник цього агентства потенційно може бути учасником військової операції на інформаційному фронті.

«ТАСС повертається до моделі радянських часів, коли агентство було легальним «дахом» для офіцерів КДБ. Пропагандистський орган, який досі має акредитацію в багатьох країнах світу, дедалі більше мілітаризується та переходить під контроль спецслужб», – зауважили в Центрі протидії дезінформації.

«Главком» писав, що Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) звернулася до депутатів Сейму із закликом ухвалити рішення про поступове припинення діяльності всіх приватних радіостанцій, що ведуть мовлення російською мовою. Голова NEPLP Іварс Аболіньш наголосив, що держава фактично фінансує приватні російськомовні радіостанції, адже вони використовують частоти, які безкоштовно надаються і є державною власністю. За його словами, саме ці частоти становлять найціннішу частину бізнесу мовників.

Раніше Служба державної безпеки Латвії вже попереджала про активізацію російських спецслужб на території країни. За словами начальника відомства Нормундса Межвієтса, Москва намагається вербувати осіб із кримінальним минулим для підготовки диверсій, а основними цілями залишаються військові об’єкти та критична інфраструктура.

Теги: розвідка росія путін росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua