Напад на суддю у Дніпрі: поліція затримала підозрюваних

У Дніпропетровській області під час поліцейської спецоперації було затримано підозрюваних у нападі на суддю, який стався 13 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Інцидент із нападом на суддю стався у Соборному районі Дніпра. Жінка вийшла з авто, після чого на неї напали троє чоловіків і втекли з місця злочину на автомобілі. Унаслідок нападу жінка зазнала тілесних ушкоджень. Для розкриття злочину правоохоронці провели комплекс оперативних і слідчих заходів, унаслідок яких затримали осіб, причетних до нападу на суддю.

За даними слідства, напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої. Згодом на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей відбулися 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

Унаслідок масштабної спецоперації правоохоронці затримали підозрюваних. Це чоловіки віком від 33 до 36 років.

Затриманим повідомлено про підозру фото: Нацполіція

Наразі затриманим повідомили про підозру ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину та його замовників.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі троє чоловіків у балаклавах, які приїхали на авто без номерних знаків, напали на суддю біля під’їзду її будинку. Нападники вдарили жінку по голові, застосували перцевий балончик і намагалися силоміць посадити в машину. Під час інциденту постраждав і чоловік судді, який завадив викраденню дружини.

Рада суддів України ініціюватиме обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та членів їхніх сімей, перегляду обсягу відкритих даних про суддів у державних реєстрах, а також запровадження додаткових механізмів захисту персональних даних суддів.