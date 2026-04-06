Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Напад на суддю у Дніпрі: поліція затримала підозрюваних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Підозрюваними є чоловіки віком від 33 до 36 років
фото: Нацполіція

За даними слідства, напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої

У Дніпропетровській області під час поліцейської спецоперації було затримано підозрюваних у нападі на суддю, який стався 13 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Інцидент із нападом на суддю стався у Соборному районі Дніпра. Жінка вийшла з авто, після чого на неї напали троє чоловіків і втекли з місця злочину на автомобілі. Унаслідок нападу жінка зазнала тілесних ушкоджень. Для розкриття злочину правоохоронці провели комплекс оперативних і слідчих заходів, унаслідок яких затримали осіб, причетних до нападу на суддю.

Напад на суддю у Дніпрі: поліція затримала підозрюваних фото 1
Напад на суддю у Дніпрі: поліція затримала підозрюваних фото 2
Напад на суддю у Дніпрі: поліція затримала підозрюваних фото 3
За даними слідства, напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої. Згодом на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей відбулися 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

Унаслідок масштабної спецоперації правоохоронці затримали підозрюваних. Це чоловіки віком від 33 до 36 років.

Напад на суддю у Дніпрі: поліція затримала підозрюваних фото 4
Напад на суддю у Дніпрі: поліція затримала підозрюваних фото 5
Затриманим повідомлено про підозру
фото: Нацполіція

Наразі затриманим повідомили про підозру ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину та його замовників.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі троє чоловіків у балаклавах, які приїхали на авто без номерних знаків, напали на суддю біля під’їзду її будинку. Нападники вдарили жінку по голові, застосували перцевий балончик і намагалися силоміць посадити в машину. Під час інциденту постраждав і чоловік судді, який завадив викраденню дружини.

Рада суддів України ініціюватиме обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та членів їхніх сімей, перегляду обсягу відкритих даних про суддів у державних реєстрах, а також запровадження додаткових механізмів захисту персональних даних суддів.

Читайте також:

Теги: Дніпро Національна поліція України суддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua