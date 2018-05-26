Запальний танок матусь та мюзикл від випускників. Свято «Останнього дзвоника» у Вінниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25 травня у всіх школах Вінниці пролунав останній дзвоник.

39 тисяч учнів вінницьких шкіл завершили навчальний рік. Для першокласників – це пoчатoк лiтнiх кaнiкул, a для випускникiв – шлях у дoрoсле життя.

Урочисту лінійку традиційно в школах міста відкрили гімном України.

У школі-гімназії №2 цьогоріч нарахувалося 32 учня 11-го класу. Всі випускники у однакових вбраннях.

«Ще до 1 вересня кожному з нас на замовлення зшили однакові костюми. Для дівчат темно-сині сукні з українським орнаментом. А хлопцям з такого ж мережива оздобили метелики. З однокласницями ми вирішили і взутися однаково. Усі у білих кедах. У тренді і наша класна керівниця. Вона так само одягнута, як і ми», - пояснюють випускники.

В школі-гімназії №2 після офіціозу розпочалося драйвове продовження. Шкільні гімнасти демонстрували свою майстерність на килимі, учениці з виконали ремікс запального хіта про «Останній дзвоник», а учні 4-го класу продемонстрували вальс. І неочікуваний сюрприз для всіх – виконання запальних латино-американських хітів від матусь школярів.

У свій останній дзвоник випускники вирішили також здивувати вчителів та всіх присутніх. Напередодні підготували мюзикл «Останній дзвінок - 2018». У фіналі постановки класна керівниця долучилася до танцю та виконала кілька акробатичних па.

Журналісти побували у кількох школах міста та зробили яскравий фоторепортаж зі свята. У фізико-математичній гімназії № 17 діти прийшли на свято у вишиванках, тримали в руках букети квітів та повітряні кульки. Батьки випускників не стримували сліз та підтримували дітей оплесками.

Джерело: vinnitsa.info