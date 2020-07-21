Застрягла в лисячій норі: на Вінниччині розшукали 16-річну дівчину



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Для медичного огляду дівчину доставлено в лікарню

На Вінниччині три доби шукали 16-річну Наталію Кателян. Вона пасла худобу разом з мамою, а потім пішла по воду і не повернулася. Виявилося, що неповнолітня застрягла в лисячій норі. Наразі дівчина в лікарні.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

20 липня близько 17:00 знайшли безвісти зниклу 16-річну Наталію Кателян. Після трьох діб розшукових заходів дівчину виявили, відпрацьовуючи в черговий раз околиці села. Неповнолітню побачив місцевий житель на полі - дівчина застрягла в лисячій норі. Вона не могла подати голос та самостійно вибратися. Поліцейські визволили її з земляної пастки та викликали швидку медичну допомогу.

Майже три доби поспіль поліцейські спільно з бійцями Національної гвардії, місцевою громадою, рятувальниками відпрацьовували територію села та прилеглі населені пункти, перевіряли водойми, криниці, закинуті приміщення. Дільничні офіцери поліції провели подвірний обхід села та опитали жителів навколишніх сіл. До пошуків залучили кінолога зі службовим собакою.

Дівчинка зникла 17 липня після 16 години в селі Олександрівка. Вона пасла худобу разом з мамою, а потім пішла по воду і не повернулася. Наразі з неповнолітньою все гаразд.