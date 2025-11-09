16-річний підліток зорганізував партизанський загін та протистояв окупантам у Запорізької області

Учасниками групи, яку у рідному місті організував юнак, були восьмеро хлопців віком 14-18 років

У 2022 році на окупованій території Запорізької області діяла група українських партизанів «Пугачі». Її створив… 16-річний підліток. Як інформує «Главком», свою історію юнак, що просить називати його Ігор, розповів DW.

Чинити опір росіянам в окупації вирішив із перших тижнів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він тоді навчався у дев’ятому класі.

«Спершу батьки теж були на підйомі, тобто за наших, за Україну. А потім щось почало змінюватися. Вони дивилися, слухали російські новини. Почалися сварки, тому що я розумів, що це все нездорова «двіжуха». І ще зрозумів, що росіяни тут. Я їх вже бачу, тобто я бачу свого ворога, і можна починати робити якісь дії. Що я зробив? Почав шукати людей», – розповідає Ігор.

Учасниками групи, яку у рідному місті організував юнак, були восьмеро хлопців віком 14-18 років. Назвалися «Пугачі». Діяти почали навесні 2022-го. Організували собі штаб у занедбаному гаражі.

Підлітки знімали російський триколор із відділку поліції та адміністрації міського ринку. Прапор спалили, зняли це на відео та виклали в мережу.

«Цей відос залетів усюди. Навіть на телемарафоні його показували», – каже Ігор.

Також партизани розповсюджували листівки з погрозами окупантам та натяками на те, що «вам тут не раді, ідіть додому». Крім того, хлопці передавали ЗСУ координати військової техніки, місць скупчення особового складу окупантів.

Учасників активно розшукувала окупаційна влада і ФСБ. Наприкінці весни місцеві колаборанти здали місцезнаходження і плани «Пугачів» росіянам. Ігора та членів його групи затримали і запроторили у камеру місцевого окупаційного відділку міліції.

«Вони зрозуміли, що я організатор всієї цієї «двіжухи», тому що в нас група в телеграмі була, я там адміном був. Вони були впевнені, що нас курує СБУ, що нас курує ГУР, що нас курує ЦРУ, NASA. Вони не могли повірити в те, що ми це все робили за ідею. У процесі цього допиту вони мене періодично били», – пригадує юнак.

Застосовували до затриманих і інші тортури, зокрема катували струмом.

Після двох місяців допитів Ігору та ще кільком учасникам «Пугачів» висунули звинувачення за статтею «тероризм». Їхні українські документи вилучили, а справу планували направити до російського суду.

Утім, працівники російської ФСБ, які займалися цим, раптово зникли влітку 2022-го – їхню машину підірвали в Мелітополі.

«У них наша справа, вона була лише в паперовому форматі. І в ноутбуці, який у них був. Тобто нікуди його не відправляли, я так розумію. І всі речові докази і все ось це – воно разом із ними в цій машині і підірвалося. І нас випустили», – пригадує Ігор.

Хоча Ігор повернувся додому, проте регулярно мусив ходити до відділку відмічатися. У нього вдома часто проводили обшуки.

«Єдина ціль, яка була, – це знайти спосіб звідти виїхати. Оскільки у мене забрали українські документи, це стало великою проблемою», – каже юнак.

Виїхати з окупації Ігорю допомогли представники української влади, зокрема офіс омбудсмена. Аби втілити задум, хлопцю довелося дочекатися повноліття, отримати російський паспорт та вигадати легенду про те, що він переїжджає навчатися до Ростова.

2025 року Ігору вдалося виїхати до Києва. Сюди приїхала також його дівчина. Його батьки залишилися в окупації.

19-річний хлопець тепер навчається в українському коледжі на будівельника, а також знайшов житло у столиці і влаштувався на роботу – за сприяння Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей.

Нагадаємо, біля столиці РФ невідомі здійснили підпал релейних шаф. Також у Ленінградській області партизани здійснили підрив на залізниці. Внаслідок чого з рейок зійшов поїзд із військовим вантажем.

До слова, у ніч проти 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок чого було пошкоджено залізничний шлях.