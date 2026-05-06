У Херсоні рятувальники визволили трьох жінок з пожежі (фото)

Російські окупанти вкотре атакували житлові квартали Херсона ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у спальному районі міста спалахнули квартири у багатоповерховому будинку, заблокувавши мешканців у вогняній пастці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під час чергового нічного нальоту ворожі дрони-камікадзе поцілили в один із районів Херсона. Одне з влучань прийшлося на багатоповерховий житловий будинок. На декількох поверхах миттєво спалахнули квартири, а під’їзди заповнилися густим димом, що відрізало людям шлях до евакуації.

Попри високий ризик повторних дронових атак, херсонські вогнеборці прибули на місце події та розпочали розвідку задимлених приміщень.

Під час операції рятувальникам вдалося визволити з вогню та диму трьох жінок. Одна з врятованих – маломобільна особа, яку бійці ДСНС виносили на руках із небезпечної зони. Оперативно локалізувати та ліквідувати пожежі в оселях, завадивши вогню охопити всю будівлю.

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили понад 30 атак на Дніпропетровську область, застосувавши весь арсенал наявного озброєння – від артилерії до авіабомб. Найважча ситуація у Дніпрі, де ворожий удар призвів до численних жертв та значних руйнувань на промислових підприємствах.