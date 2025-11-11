Головна Країна Політика
Секретар РНБО прибув до Стамбула, аби розблокувати процес обміну полоненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ відбувся у Стамбулі ще влітку
фото: Facebook/Рустем Умєров

Умєров про обміни: «Була домовленість – і треба її реалізувати»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров у вівторок, 11 листопада, заявив, що цими днями буде працювати в Туреччині та на Близькому Сході, аби розблокувати процес обмінів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова.

«Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону. Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це – відновити обміни», – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про складні перемовини щодо обміну полоненими, які ведуться між українською та російською сторонами. За його словами, українська сторона здійснює всі необхідні кроки для реалізації попередніх домовленостей.

Президент також повідомив, що російська сторона намагається організувати провокації. «Нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: «Заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас». Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас», – сказав він.

Попри ці труднощі, Зеленський підкреслив, що Україна робить все можливе для виконання попередніх домовленостей щодо обміну полоненими.

Як повідомлялось раніше, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). 

До слова, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка тих.

