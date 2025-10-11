Вінниччина зустріла звільнених з полону захисників (фото)

Ігор Росінський провів у неволі три роки

У двох громадах Вінниччини урочисто зустріли захисників, які повернулися з російського полону – Ігоря Росінського та Максима Доброго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Вінниця».

Ігор Росінський, мешканець села Дубові Махаринці Самгородоцької громади Хмільницького району, провів у неволі три роки.

У селі Дубові Махаринці Самгородоцької громади зустріли звільненого з полону Ігоря Росінського фото: Дубовомахаринецька гімназія/Facebook

Максим Добрий, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти та житель Яришівської громади Могилів-Подільського району, пробув у полоні 1137 днів.

Максим Добрий повернувся додому фото: Суспільне Вінниця

Раніше у селі Озаринці на Вінниччині відбулася зворушлива та значуща подія. 16 квітня місцеві мешканці урочисто зустріли воїна Віктора Зіняка, який повернувся додому після тривалого перебування в російському полоні.

Також у військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Владислава Денисюка урочисто зустріли у рідному місті. Після тривалого перебування у полоні чоловік повернувся на Вінниччину.