Вінниччина зустріла звільнених з полону захисників (фото)
Ігор Росінський провів у неволі три роки
У двох громадах Вінниччини урочисто зустріли захисників, які повернулися з російського полону – Ігоря Росінського та Максима Доброго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Вінниця».
Ігор Росінський, мешканець села Дубові Махаринці Самгородоцької громади Хмільницького району, провів у неволі три роки.
Максим Добрий, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти та житель Яришівської громади Могилів-Подільського району, пробув у полоні 1137 днів.
Раніше у селі Озаринці на Вінниччині відбулася зворушлива та значуща подія. 16 квітня місцеві мешканці урочисто зустріли воїна Віктора Зіняка, який повернувся додому після тривалого перебування в російському полоні.
Також у військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Владислава Денисюка урочисто зустріли у рідному місті. Після тривалого перебування у полоні чоловік повернувся на Вінниччину.
