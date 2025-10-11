Головна Вінниця Фото
search button user button menu button

Вінниччина зустріла звільнених з полону захисників (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вінниччина зустріла звільнених з полону захисників (фото)
Максим Добрий повернувся додому
фото: Дубовомахаринецька гімназія/Facebook

Ігор Росінський провів у неволі три роки

У двох громадах Вінниччини урочисто зустріли захисників, які повернулися з російського полону – Ігоря Росінського та Максима Доброго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Вінниця».

Ігор Росінський, мешканець села Дубові Махаринці Самгородоцької громади Хмільницького району, провів у неволі три роки.

У селі Дубові Махаринці Самгородоцької громади зустріли звільненого з полону Ігоря Росінського
У селі Дубові Махаринці Самгородоцької громади зустріли звільненого з полону Ігоря Росінського
фото: Дубовомахаринецька гімназія/Facebook

Максим Добрий, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти та житель Яришівської громади Могилів-Подільського району, пробув у полоні 1137 днів.

Максим Добрий повернувся додому
Максим Добрий повернувся додому
фото: Суспільне Вінниця

Раніше у селі Озаринці на Вінниччині відбулася зворушлива та значуща подія. 16 квітня місцеві мешканці урочисто зустріли воїна Віктора Зіняка, який повернувся додому після тривалого перебування в російському полоні.

Також у військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Владислава Денисюка урочисто зустріли у рідному місті. Після тривалого перебування у полоні чоловік повернувся на Вінниччину. 

Читайте також:

Теги: Вінниччина полон обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найстаршому звільненому військовому – 59 років, наймолодшому – 26 років
Двоє захисників повернулися з російської неволі напередодні Дня народження
2 жовтня, 16:31
Окупанти атакували Вінниччину
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
27 вересня, 10:18
Наслідки удару по Запоріжжю
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
27 вересня, 05:51
Євгеній Матвєєв два роки і вісім місяців перебував у полоні окупантів
Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні: з’явилися деталі
25 вересня, 18:53
На Вінниччині чоловік зарізав жінку через ревнощі
На Вінниччині чоловік зарізав жінку через ревнощі
22 вересня, 19:24
Звільнений з російського полону Василь Давидян
Військовий у російському полоні забув своє ім’я
21 вересня, 20:15
Коли Аптекар повністю видужає, планує поїхати на відпочинок в гори
Змушували танцювати та розігрувати сценки з мультика «Маша і Ведмідь»: штурмовик розповів про пережите у полоні
20 вересня, 21:11
Дмитра Хилюка вдалося визволити з полону 24 серпня цього року
«Садизм у чистому вигляді». Журналіст, що повернувся після трьох років полону, розказав про ставлення росіян до українців
13 вересня, 18:14
Дмитро Хилюк: Дуже тепло та емоційно з полону зустрічали колеги
Український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі
12 вересня, 19:00

Фото

Вінниччина зустріла звільнених з полону захисників (фото)
Вінниччина зустріла звільнених з полону захисників (фото)
У Вінниці Mercedes збив 11-річного хлопчика
У Вінниці Mercedes збив 11-річного хлопчика
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
Вінниччина попрощалася з двома школярами, яких, ймовірно, вбив колишній вчитель
Вінниччина попрощалася з двома школярами, яких, ймовірно, вбив колишній вчитель
У Вінниці через атаку РФ понад 30 людей постраждало, серед них діти
У Вінниці через атаку РФ понад 30 людей постраждало, серед них діти
На Вінниччині спалахнули десятки гектарів стерні: екологи нагадали про штрафи
На Вінниччині спалахнули десятки гектарів стерні: екологи нагадали про штрафи

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua