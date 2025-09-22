Головна Світ Соціум
На Вінниччині чоловік зарізав жінку через ревнощі

Наталія Порощук
Обвинувачений вину в інкримінованому йому діянні визнав повністю

Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку за обвинуваченням у вбивстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Суд встановив, що під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіком та потерпілою виник конфлікт через ревнощі. Обвинувачений взяв зі столу ножа та вдарив ним жінку в грудну клітину.

Від завданого удару жінка впала на підлогу та згодом померла. Обвинувачений вину в інкримінованому йому діянні визнав повністю, щиро розкаявся та надав пояснювальні покази.

За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та призначив йому покарання у виді семи років шести місяців позбавлення волі.

До слова, у Ямполі Вінницької області правоохоронці затримали чоловіка. Він підозрюється у вбивстві пенсіонерки.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

