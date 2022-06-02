На Вінниччині діти зробили музичний подарунок для захисників (відео)

Воїни високо оцінили роботу діточок

Українські бійці отримали незвичайний привіт з Вінниччини. Місцеві діти зробили музичне відео на пісню «Геть з України, москаль некрасивий». Кліп наповнили дитячими малюнками.

«Це привітання приготували діти для підняття бойового духу наших гвардійців! Перемога обов'язково буде за нами, адже в нас такі талановиті діти, незламні і мужні захисники, неймовірні люди та прекрасна земля! Саме заради дітей та нашого майбутнього ми знищимо кожного хто прийде до нас з мечем і будемо захищати до кінця! Все буде Україна!», – підписали відео на сторінці військової частини.

Нагадаємо, російський журналіст Дмитро Муратов віддав свою медаль лауреата Нобелівської премії миру на аукціон. Нагорода виставлена на аукціонному сайті Heritage Auctions.

Усі гроші, які будуть вторговані за нобелівську нагороду, отримає ЮНІСЕФ на свій проєкт з допомоги українським дітям-біженцям.