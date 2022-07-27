Чехія «закриє» небо Словаччини: чому це рішення – на користь Україні

Поки чеські винищувачі патрулюватимуть небо країни-сусідки, ЗСУ мають шанс отримати літаки

Чеський уряд прийняв рішення дозволити своїм винищувачам патрулювати повітряний простір Словаччини. Це може прискорити передачу МіГ-29 Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Словаччина звернулася за допомогою в патрулюванні неба, оскільки вона планує провести модернізацію свого озброєння. Зокрема, Братислава має намір замінити застарілі МіГ-29 на американські F-16. При цьому радянські винищувачі планують передати в Україну.

За інформацією Міноборони Чехії, з вересня винищувачі Gripen JAS-39 чеської армії будуть забезпечувати патрулювання повітряного простору Словаччини як мінімум до кінця 2023 року. Очікується, що Польща також візьме участь.

При цьому передбачається, що такий крок Чехії може прискорити можливу передачу Міг-29 українським військовим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, його країна не може надати літаки безоплатно. Він також зазначив, що кожен МіГ-29 коштує приблизно €35 млн.

Словацький міністр підкреслив, що ці винищувачі повинні бути зняті з експлуатації в кінці серпня.

Також відомо, що Словаччина буде модернізувати українську військову техніку.