Американський автомобільний концерн показав свій перший безпілотний автомобіль (фото)



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Ціну автомобіля поки не озвучують, але гендиректор Cruise Ден Амманн обіцяє, що Origin буде недорогим

Машина вміщує від чотирьох до шести осіб, кожен з яких забезпечений власними USB-портами і цифровим дисплеєм

Підрозділ компанії General Motors під назвою Cruise, що займається розробкою безпілотних авто, презентував свій перший електромобіль Origin для спільних поїздок без водія. Про це повідомляє Techcrunch.

Зазначається, що машина вміщує від чотирьох до шести осіб, кожен з яких забезпечений власними USB-портами і цифровим дисплеєм. «Безпілотний шаттл розрахований на пробіг до одного мільйона миль (близько 1,6 мільйона кілометрів)»Ю – йдеться у повідомленні.

Ціну автомобіля поки не озвучують, але гендиректор Cruise Ден Амманн обіцяє, що Origin буде недорогим.

За його словами, вартість виробництва безпілотного авто буде «приблизно наполовину меншою, ніж сьогодні коштує звичайний електричний SUV» (автомобілі з високим кліренсом і кузовом типу універсал).

У Cruise стверджують, що Origin - вже не концепт, а готова модель для серійного виробництва, але на дороги загального користування безпілотник поки виїжджати не може.

Як повідомлялося, компанія BMW випустила рекламу концепту електромобіля Vision iNext, в якому натякає на те, що завдяки автономності і надійності нового авто люди зможуть займатися сексом прямо під час поїздки, не відволікаючись на водіння.