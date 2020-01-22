Японський автовиробник заявив про електрофікацію всього модельного ряду



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До 2030-го електричні та гібридні автомобілі повинні скласти 40% від загального обсягу продажів

Повністю електрифікувати модельний ряд Subaru планує до кінця 2035 року

Японський автовиробник Subaru оголосив про електрофікацію всього модельного ряду до 2035 року.

Про напрямки розвитку технологій компанії йшлося на брифінгу для преси. Там же представники компанії показали дизайн-макет батарейного кроссовера, що розробляється у співпраці з Toyota.

За словами президента Subaru Томоми Накамура, компанія має намір і далі дотримуватися власної стратегії розвитку і покращувати ключові технології. Йдеться про опозитні двигуни Boxer, «симетричний» повний привід і комплекс безпеки EyeSight. До того ж компанія має намір активніше працювати в області електрифікації та вже частково намітила строки переходу на електрику, в тому чи іншому вигляді, всіх моделей.

Повністю електрифікувати модельний ряд Subaru планує до кінця 2035 року. При цьому вже до 2030-го електричні та гібридні автомобілі повинні скласти 40% від загального обсягу продажів.

До 2050 року рівень викидів CO₂ для нових машин знизитися на 90% у порівнянні з 2010 роком, причому для електрокарів враховуються показники від переробки первинних джерел енергії.