Apple різко скоротила виробництво планшетів

Apple скоротила випуск iPad на користь iPhone

Apple відреагувала на дефіцит чипів скороченням виробництва iPad. Про це повідомляє агентство Nikkei.

В американській компанії різко скоротили обсяги виробництва планшетів та направили ресурси підрядників на випуск iPhone 13. Про це журналістам повідомили кілька джерел. Виробництво iPad було скорочено на 50 відсотків за останні два місяці. Також у компанії вирішили пожертвувати випуском старих моделей iPhone на користь нових флагманів.

За словами інсайдерів, Apple вирішили вчинити таким чином, оскільки в компанії прогнозують підвищений попит на смартфони на тлі ослаблення коронавірусних обмежень по всьому світу. Перенаправлення ресурсів на складання iPhone стало можливим завдяки тому, що смартфони та планшети Apple мають низку загальних компонентів.

Журналісти нагадали, що американський IT-гігант не вперше жертвує iPad на користь iPhone. У 2020 році в компанії також перерозподілили ресурси партнерів у бік смартфонів, щоб вплив пандемії Covid-19 на девайси серії iPhone 12 виявився мінімальним.

Наприкінці жовтня інвестиційні банки JPMorgan і Needham передбачили дефіцит iPhone через глобальну нестачу чіпів. За словами аналітиків, час очікування нових моделей айфонів є одним із найтриваліших за останні роки.

В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, 13 Pro служить на 90 хвилин довше ніж iPhone 12 Pro.

Детальніше про iPhone 13 – за посиланням.

Нові смартфони Apple вже продаються і в Україні. Які версії iPhone 13 доступні в Україні та скільки вони коштують, дивіться за цим посиланням.

Також нещодавно Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».