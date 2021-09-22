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    Apple розробляє технологію діагностики депресії

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    Компанія Apple працює над розробкою нової технології - Apple розробляє технологію діагностики депресії
    Компанія Apple працює над розробкою нової технології
    Фото з відкритих джерел

    Дослідження лише почалися

    Американська компанія Apple працює над розробкою нової технології, завдяки якій стане можлива діагностика депресії і зниження когнітивних функцій. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

    Зазначається, що компанія хоче створити алгоритми, що зможуть виявити порушення, проаналізувавши дані датчиків, які зчитують фізичну активність, режим сну та особливості поведінки.

    У розробці, крім Apple, беруть участь біотехнологічна компанія Biogen Inc. і Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі, що вивчає стрес, тривогу й депресію.

    Газета зауважує, що дослідження лише почалися, тому зарано говорити про застосування відповідних функцій у продуктах Apple, зокрема в iPhone.

    Як повідомлялося, для виробництва iPhone 13 використовували фрагменти пластикових пляшок. Незабаром після презентації iPhone 13 Apple зняла з виробництва і продажу iPhone Xr, iPhone 12 Pro і 12 Pro Max. Моделі пропали з офіційного сайту магазину компанії.

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    Теги: технології Apple
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    Apple розробляє технологію діагностики депресії