Apple зіткнулася з нестачею камер для iPhone 13
Процес нарощування виробництва iPhone 13 просувається повільніше, ніж на попередніх моделях гаджета
Аналітик американського фінансового холдингу JP Morgan Саміка Чаттерджі заявив, що виробництво серії iPhone 13 в четвертому кварталі може бути нестабільним, повідомляє видання Gizmochina.
Чаттерджі зазначає, що процес нарощування виробництва iPhone 13 просувається повільніше, ніж на попередніх моделях гаджета. При цьому основна проблема пов'язана з модулями камери.
Спалах Covid-19 у В'єтнамі порушив їх поставки, а використання оптичної стабілізації зображення зі зрушенням матриці ускладнює процес виробництва.
Ситуація покращиться в міру того, як обмеження будуть ослаблені, і фабрики з виробництва камер LG Innotek, використовуваних в iPhone 13, разом з допоміжним підрозділом в Південній Кореї будуть нарощувати обсяги в необхідному темпі.
На думку аналітика, якщо проблеми з нестачею електроенергії в Китаї збережуться, то це негативно позначиться на поставках дрібних компонентів для гаджетів. З більшими компонентами на даний момент ніяких проблем у Apple немає, через що компанія продовжує залишатися в комфортному становищі з точки зору продажів.
Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.
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