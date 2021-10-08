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    Apple зіткнулася з нестачею камер для iPhone 13

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    iPhone 13<br /><br /> - Apple зіткнулася з нестачею камер для iPhone 13
    iPhone 13

    Фото: Apple

    Процес нарощування виробництва iPhone 13 просувається повільніше, ніж на попередніх моделях гаджета

    Аналітик американського фінансового холдингу JP Morgan Саміка Чаттерджі заявив, що виробництво серії iPhone 13 в четвертому кварталі може бути нестабільним, повідомляє видання Gizmochina.

    Чаттерджі зазначає, що процес нарощування виробництва iPhone 13 просувається повільніше, ніж на попередніх моделях гаджета. При цьому основна проблема пов'язана з модулями камери.

    Спалах Covid-19 у В'єтнамі порушив їх поставки, а використання оптичної стабілізації зображення зі зрушенням матриці ускладнює процес виробництва.

    Ситуація покращиться в міру того, як обмеження будуть ослаблені, і фабрики з виробництва камер LG Innotek, використовуваних в iPhone 13, разом з допоміжним підрозділом в Південній Кореї будуть нарощувати обсяги в необхідному темпі.

    На думку аналітика, якщо проблеми з нестачею електроенергії в Китаї збережуться, то це негативно позначиться на поставках дрібних компонентів для гаджетів. З більшими компонентами на даний момент ніяких проблем у Apple немає, через що компанія продовжує залишатися в комфортному становищі з точки зору продажів.

    Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.

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    Теги: Apple LG
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    Apple зіткнулася з нестачею камер для iPhone 13