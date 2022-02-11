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    Небезпечний банківський троян загрожує користувачам Android

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    Android-троян краде дані банківських додатків та криптовалютних гаманців<br /><br /> - Небезпечний банківський троян загрожує користувачам Android
    Android-троян краде дані банківських додатків та криптовалютних гаманців

    фото: Depositphotos

    Medusa та FluBot залишаються загрозою для користувачів Android

    Дослідники кібербезпеки ThreatFabric помітили схожість маловідомого Android-трояна Medusa з одним із найнебезпечніших шкідливих даних – FluBot, повідомляє портал ZDNet.

    Експерти зазначили, що Medusa вперше з'явилася у 2020 році і з того часу продовжує заражати дедалі більше пристроїв. Зазначається, що на відміну від FluBot, який, як правило, обмежувався Європою, Medusa набула більшого поширення.

    Так, шкідливість здатні красти паролі, банківські дані та іншу конфіденційну інформацію із заражених смартфонів. Шкідливе ПЗ також може отримати доступ до контактів, щоб передавати себе за допомогою відправки СМС на інші пристрої.

    «Завдяки великій кількості функцій віддаленого доступу Medusa становить критичну загрозу для фінансових організацій у цільових регіонах», – заявили дослідники.

    Medusa та FluBot залишаються загрозою для користувачів Android. Експерти рекомендують не переходити за підозрілими посиланнями та завантажувати програми тільки з перевірених джерел – це допоможе уникати зараження.

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    Теги: кібербезпека Android
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    Небезпечний банківський троян загрожує користувачам Android