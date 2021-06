Шосе в Оклахомі назвали в честь Трампа

35 км шосе будуть називатися «Шосе президента Дональда Трампа»

Ділянці шосе в американському штаті Оклахома присвоїли ім'я колишнього президента країни Дональда Трампа, відповідний указ підписав губернатор штату Кевін Стітт.

Йдеться про частину шосе 287 від кордонів муніципалітету Бойсе-сіті до кордону Оклахоми і штату Техас, її протяжність становить близько 35 км.

Відповідно до рішення влади штату, ділянка буде називатися «Шосе президента Дональда Трампа».

Як зазначає портал Axios, також рішення зобов'язує міністерство транспорту Оклахоми встановити на перейменованій частині шосе покажчики з ім'ям Трампа.

Очікується, що указ набере чинності 1 листопада.

Оклахома на виборах президента США традиційно підтримує кандидатів-республіканців. На виборах в 2020 році Дональд Трамп здобув перемогу в штаті, набравши дві третини голосів виборців.

Нагадаємо, що Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може висунутися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.

Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називається From the Desk of Donald J. Trump (З робочого столу Дональда Трампа).

Акаунти, які розповсюджують заяви Трампа з його нового сайту – блокують.