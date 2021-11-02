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    Apple пояснила відсутність сенсорного екрана у ноутбуках

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    Топменеджери Apple пояснили, чому компанія не випустила ноутбук із сенсорним екраном - Apple пояснила відсутність сенсорного екрана у ноутбуках
    Топменеджери Apple пояснили, чому компанія не випустила ноутбук із сенсорним екраном
    фото: Shannon Stapleton / Reuters

    Apple досі не випустила ноутбук із сенсорним екраном, оскільки для таких цілей вже є iPad

    Топ-менеджери Apple пояснили, чому в лінійці ноутбуків компанії відсутні моделі із сенсорним дисплеєм. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    У розмові з журналістом видання Джоанною Штерн (Joanna Stern) представники компанії відповіли на запитання щодо нових MacBook Pro. Так, віце-президент Apple Джон Тернус (John Ternus) пояснив, що Apple досі не випустила ноутбук із сенсорним екраном, оскільки для таких цілей вже є iPad.

    «Він повністю оптимізований для цього», – зазначив Тернус.

    Представник компанії Том Богер також пояснив, чому в нових MacBook Pro відсутній біометричний сенсор Face ID, хоча ноутбуки мають «моноброву». Богер підкреслив, що руки користувача постійно знаходяться на клавіатурі, тому спосіб розблокування за допомогою дактилоскопічного сенсора Touch ID є зручнішим.

    «Ми постійно прислухаємося до думки наших клієнтів», – відповів Богер на запитання Штерн про те, чому в компанії вирішили повернути магнітну зарядку MagSafe і порти та прибрали сенсорну смужку Touch Bar.

    Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.

    Також нещодавно Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».

    За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитися фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.

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    Теги: технології Apple MacBook
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    Apple пояснила відсутність сенсорного екрана у ноутбуках