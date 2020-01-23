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    Технології

    Фахівці розповіли, коли алкоголь може бути лікувальним

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    У популярному коктейлі джин-тонік. одна з його складових тонік містить речовину хінін, що дуже давно використовують в медицині - Фахівці розповіли, коли алкоголь може бути лікувальним
    У популярному коктейлі джин-тонік. одна з його складових тонік містить речовину хінін, що дуже давно використовують в медицині

    Алкоголь може бути лікувальним, якщо він входить до складу ліків, - медики

    Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook навела приклад алкогольного напою, що може бути «лікувальним».

    «Це - популярний коктейль джин-тонік. Тонік, який складає основу приготування напою, містить речовину хінін, що дуже давно використовують в медицині», - пояснила Супрун.

    «Виявлення лікувальних властивостей хініну в 17 столітті, а надалі лікування малярії з допомогою цієї речовини — приклад успішного застосування хімічної сполуки проти інфекційного захворювання. Наразі хінін також є в ґайдлайні ВООЗ з лікування неускладненої малярії», - пише вона.

    Супрун повідомила, що коктейль не можна просто пити, його треба приймати з певною періодичністю дотримуючись дозування.

    Фахівці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва інформують, що алкогольні напої можуть мати профілактичні та лікувальні властивості, якщо вони є в основі сумішей для компресів та розтирань. «Так, вилікувати кашель можна шляхом поєднання спиртового настою та відвару трав багно (рослина, яка широко використовується в народній медицині і у виробництві лікарських засобів). Спиртовий настій: беремо 500 мл горілки, 100 гр сухої рослини і витримуємо 12 годин. Цим засобом робимо компреси та розтирання», - радять медики.

    Лікар-стоматолог вищої категорії Світлана Коломієць розповідає, що як можна тимчасово знеболити хворий зуб. Для цього треба алкогольний напій розвести з водою і пополоскати рота, а після цього йти до лікаря. Аналогом горілки з водою може бути спиртова настоянка календули або прополісу - також розведена водою.

    При цьому, Коломієць наголосила, що візит до стоматолога - обов'язковий.

    здоров'я алкоголь Уляна Супрун Facebook ліки рослини
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