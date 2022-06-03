ЄС готує газову угоду із Ізраїлем та Єгиптом, – ЗМІ

Єгипет буде зріджувати ізраїльський газ для Євросоюзу

Європейський Союз і Єгипет домовляються про нову газову угоду, в якій також братиме участь Ізраїль. Про це повідомляє із посиланням на свої джерела видання Bloomberg.

Суттю угоди буде зрідження газу, видобутого в Ізраїлі, на єгипетських заводах перед відправкою до Європи.

ЗМІ пише, що цей крок є одним із шляхів зменшення залежності Євросоюзу від російського природного газу.

Угода, за інформацією Bloomberg, має бути ухвалена до кінця поточного місяця. У червні Єгипет відвідає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, цей візит також є одним із елементів домовленостей між Євросоюзом та Єгиптом.

У проєкті угоди сторони визнають, що «Єгипет і ЄС працюватимуть разом над стабільною поставкою газу до Євросоюзу». Крім того, європейські країни планують постачати з Єгипту і взагалі з Африканського континенту не тільки викопний природний газ, а і зелений водень (виготовлений із відновлюваних джерел енергії – ред.).

Важливим моментом для ЄС є екологічна складова «Безпека постачання газу є загальною головною проблемою», – йдеться в проєкті угоди, де окремим пунктом згадується проблема можливого витоку парникового газу метану. Bloomberg нагадує, що інша африканська країна, яка хоче постачати газ до Єврсооюзу, Алжир, має серйозну проблему із витоком метану на території гігантського газового родовища.

Нагадаємо, після того, як російський «Газпром» припинив постачання газу у одну із країн ЄС, Болгарію, болгари домовилися про постачання зрідженого природного газу зі США з червня.