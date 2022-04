Компанія SpaceX одночасно запустила 53 супутники

Американська компанія SpaceX запустила одночасно 53 супутники Starlink на навколоземну орбіту за допомогою власних двоступінчастих ракет Falcon 9.

Старт із космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, відбувся о 13:51 за часом східного узбережжя США.

Через 8,5 хвилин після старту ракети її перший ступінь в автоматичному режимі опустився на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

JSX is proud to be the first air carrier to adopt @SpaceX Starlink internet inflight, free for every Customer onboard. We’d call it the best Wi-Fi in the sky, but it’s actually the greatest Wi-Fi in the galaxy - coming later this year. #Starlink #SpaceX #FlyJSX @elonmusk pic.twitter.com/u3ZrkF3Xs7