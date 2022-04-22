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    Компанія SpaceX одночасно запустила 53 супутники

    Компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із 53 супутниками Starlink - Компанія SpaceX одночасно запустила 53 супутники
    Компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із 53 супутниками Starlink
    фото: spacex.com

    SpaceX через магнітну бурю втратила 40 з 49 супутників Starlink

    Американська компанія SpaceX запустила одночасно 53 супутники Starlink на навколоземну орбіту за допомогою власних двоступінчастих ракет Falcon 9.

    Старт із космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, відбувся о 13:51 за часом східного узбережжя США.

    Через 8,5 хвилин після старту ракети її перший ступінь в автоматичному режимі опустився на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

    Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX, засновником якої є американський підприємець Ілон Маск, збільшила вартість доступу до супутникового інтернету Starlink. У листі для клієнтів представники компанії заявили, що ціни зросли через інфляцію. З цього моменту вартість місячного доступу до мережі Starlink збільшилася з 99 до 110 доларів. Також подорожчав стартовий комплект– тепер він коштує 599 доларів замість 499 доларів.

    Нагадаємо, 1 лютого SpaceX з п’ятої спроби запустила італійський супутник (відео).

    Як раніше повідомлялося, SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink.

    Теги: ціни Флорида Ілон Маск SpaceX Falcon Starlink
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    Компанія SpaceX одночасно запустила 53 супутники