Стало відомо, коли Сполучені Штати Америки відправлять астронавтів на Місяць

Політ, що раніше був заплановний на 2024 рік, довелося відкласти

Відправка космічної експедиції на Місяць відбудеться не раніше, ніж у 2025 році. Про це повідомив керівник Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) Білл Нельсон.

Раніше Аерокосмічне агентство США орієнтувалося на 2024 рік – термін, встановлений адміністрацією Трампа. Однак Конгрес не виділив достатньо грошей для створення системи приземлення для місячної програми Артеміда.

Крім того, за словами Нельсона, юридична суперечка, ініційована ракетною компанією Джеффа Безоса, на кілька місяців загальмувала роботу над місячним посадковим модулем, який розробляється компанією SpaceX.

Офіційні особи заявили, що технології для нових скафандрів також мають бути вдосконалені, перш ніж астронавти зможуть повернутися на Місяць.

Раніше повідомлялося, що космічний зонд New Horizons успішно пролетів повз найвіддаленіший об’єкт у Сонячній системі, який коли-небудь досліджували люди.

Також нагадаємо, що спеціалісти Національного управління з аеронавтики та вивчення космічного простору (НАСА) передбачили «кінець» існування центральної частини Лондона. Вже через дев'ять років цю територію охопить вода.

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