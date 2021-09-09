Motorola представила бездротову зарядку для чотирьох гаджетів (відео)
Motorola винайшла станцію для одночасної зарядки декількох гаджетів на відстані
Компанія Motorola представила гаджет, здатний заряджати декілька пристроїв на відстані. Про це повідомляє видання Android Authority.
Motorola в своєму акаунті Weibo представила технологію Space Charging, яка дозволяє заряджати до чотирьох пристроїв одночасно в радіусі трьох метрів від зарядної станції. На відміну від звичних бездротових зарядок, розробка Motorola не вимагає фізичного зіткнення з зарядної станцією.
Згідно із заявою компанії, Space Charging забезпечує 100-градусну зону покриття, має 1600 мікроантен і вміє передавати енергію крізь папір і інші перешкоди.
Якщо в зоні дії з'являється людина, то пристрій може призупиняти процес зарядки. Представники Motorola повідомили, що технологія майже готова до виходу на ринок. Терміни появи пристрою у продажу поки не розкриваються.
За даними інформатора Digital Chat Station, максимальна швидкість зарядки таким способом на даний момент становить 5 Вт, чого повинно вистачити для носяться пристроїв на зразок навушників або смарт-годин, але недостатньо для того, щоб зарядити сучасний смартфон.
До слова, американська Motorola презентувала бюджетний смартфон зі збільшеним акумулятором – Moto G20. Новинка отримала великий екран з підвищеною частотою оновлення картинки.