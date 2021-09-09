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    Motorola представила бездротову зарядку для чотирьох гаджетів (відео)

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    Motorola показала зарядку смартфонів на відстані - Motorola представила бездротову зарядку для чотирьох гаджетів (відео)
    Motorola показала зарядку смартфонів на відстані
    Фото: Androidauthority.com

    Motorola винайшла станцію для одночасної зарядки декількох гаджетів на відстані

    Компанія Motorola представила гаджет, здатний заряджати декілька пристроїв на відстані. Про це повідомляє видання Android Authority.

    Motorola в своєму акаунті Weibo представила технологію Space Charging, яка дозволяє заряджати до чотирьох пристроїв одночасно в радіусі трьох метрів від зарядної станції. На відміну від звичних бездротових зарядок, розробка Motorola не вимагає фізичного зіткнення з зарядної станцією.

    Згідно із заявою компанії, Space Charging забезпечує 100-градусну зону покриття, має 1600 мікроантен і вміє передавати енергію крізь папір і інші перешкоди.

    Якщо в зоні дії з'являється людина, то пристрій може призупиняти процес зарядки. Представники Motorola повідомили, що технологія майже готова до виходу на ринок. Терміни появи пристрою у продажу поки не розкриваються.

    За даними інформатора Digital Chat Station, максимальна швидкість зарядки таким способом на даний момент становить 5 Вт, чого повинно вистачити для носяться пристроїв на зразок навушників або смарт-годин, але недостатньо для того, щоб зарядити сучасний смартфон.

    До слова, американська Motorola презентувала бюджетний смартфон зі збільшеним акумулятором – Moto G20. Новинка отримала великий екран з підвищеною частотою оновлення картинки.

    Теги: смартфон гаджет Android
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    Motorola представила бездротову зарядку для чотирьох гаджетів (відео)