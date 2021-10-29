МВС Білорусі визнав «екстремістськими» Telegram-канали групи Nexta

Загалом у Білорусі «екстремістськими» визнані понад 100 Telegram-каналів

Міністерство внутрішніх справ Білорусі внесло Telegram-канали Nexta, Nexta-Live і Luxta до списку екстремістських формувань. Про це повідомляє Telegram-канал МВС Білорусі.

«Міністерство внутрішніх справ прийняло рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою інтернет-ресурсів Nexta, Nexta-Live і Luxta, екстремістським формуванням і заборону його діяльності», – йдеться в повідомленні.

Загалом у Білорусі «екстремістськими» визнані понад 100 Telegram-каналів, переважна більшість з них мають політичну тематику. Їх автори критикують діяльність невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Nexta-Live, найбільший із визнаних «екстремістськими» Telegram-каналів, налічує понад 924 тисячі підписників.

Як відомо, 12 жовтня в Білорусі ввели кримінальну відповідальність для передплатників «екстремістських» Telegram-каналів. Максимальне покарання за відповідною статтею становить сім років позбавлення волі.

Ще минулого року білоруські силовики внесли засновників Telegram-каналу Nexta до переліку терористів.

Згодом білоруський суд визнав Telegram-канал Nexta-Live «екстреміським».

Напередодні Білорусь заблокувала Deutsche Welle та обмежила доступ до інтернет-ресурсів новин «Настоящее время» и «Новый час».

Раніше у Білорусі затримали понад 100 осіб за коментарі про загибель співробітника КДБ.

Нещодавно Німеччина посилила охорону кордону з Польщею через біженців із Білорусі. Також Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

Відомо, що ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу.

Разом з тим Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго.