На Xbox повернулися культові ігри

Microsoft додала до каталогу Xbox старі ігри щодо зворотної сумісності

У каталозі для Xbox з'явиться понад 70 старих ігор. Про це повідомляє видання The Verge з посиланням на матеріали Microsoft.

На честь 20-річчя Xbox американська компанія анонсувала появу 76 старих ігор на нових приставках. Підтримка реалізована за допомогою технології зворотної сумісності. Список включає більшість тайтлів, які вважаються культовими в середовищі геймерів: Max Payne, Skate 2, Dead or Alive Ultimate, Star Wars Jedi Knight II.

Кожна гра, яку додали на Xbox, підтримує технологію Auto HDR. Також частина тайтлів отримала підтримку FPS Boost, завдяки якій частота оновлення картинки збільшилася до 60 кадрів за секунду.

«Це останнє і остаточне внесення більше 70 найменувань до списку програми зворотної сумісності стало можливим тільки завдяки ентузіазму та відгукам спільноти», – зазначила топ-менеджер Xbox Пеггі Ло (Peggy Lo).

Журналісти видання зауважили, що в 2019 році представники Microsoft заявили, що не планують додавати до каталогу додаткові оригінальні ігри, що вийшли на Xbox або Xbox 360. На той час компанія заявляла, що натомість зосередиться на розробці нових консолей.

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